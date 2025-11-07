Такое мнение 24 Каналу озвучил экс-секретарь польской делегации в парламенте НАТО Петр Кульпа, обратив внимание на успешные атаки по России и продвижение оккупантов на фронте. Кроме того, сейчас Кремль не может действовать независимо и нуждается в поддержке.
Как время работает против России?
По словам экс-секретаря польской делегации в парламенте НАТО, прочность России за время войны разрушается очень быстро. Украина наносит масштабные стратегические удары по территории страны-агрессора, а российская армия не может продвигаться на фронте настолько быстро, как планирует.
Почти 4 года войны. От Бахмута до Покровска – 1,5 года. Это вообще не влияет на геополитическую ситуацию. Однако Украина за это время уже создает тысячи дронов каждый месяц, которыми уничтожает основы российской экономики,
– подчеркнул Кульпа.
Он отметил, что эта война является войной на устойчивость. Пока сила украинской армии лишь в определенной степени зависит от экономики, в России все наоборот. Кроме того, страна-агрессор полностью зависит от Китая.
Экс-секретарь польской делегации в парламенте НАТО добавил, что оружие, которое меняет "игру" есть в руках Украины – это дроны и ракеты. Между тем все, кто высказывается об истощении нашей страны и ее неспособности продолжать долгую борьбу, подыгрывают мысли о том, что Киеву нужно пойти на уступки.
Как Украина ослабляет российскую экономику и что известно об успехах ВСУ на фронте?
Несмотря на активное наступление России в Донецкой области, украинские военные продолжают освобождение и зачистку территорий, что заставляет врага распылять силы и делает невозможным концентрацию основных усилий в районе Покровска. За время операции освобождено 188 километров квадратных.
В ночь на 4 октября Украина атаковала 4 области России, ударив по НПЗ и подстанциям. В частности, в Кстово возник пожар в промышленной зоне в районе НПЗ "Лукойл-Нижнегороднефтеоргсинтез" и нефтехимического завода "СИБУР-Кстово".
В России также наблюдаются перебои с электроснабжением. Они были на Курщине, Белгородщине, а теперь без света остался город Фролово Волгоградской области.