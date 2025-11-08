Ребята просят подождать с анонсами, – в ВСУ о заявлении Зеленского об успехах в Купянске
- Президент Зеленский заявил, что ВСУ продвинулись в Купянске.
- Военные просят не торопить события.
7 ноября Владимир Зеленский сообщил, что украинским военным удалось отодвинуть российские войска более чем на километр от Купянска. В ВСУ рассказали, какая на самом деле ситуация на этом участке фронта.
Президент Зеленский прав, когда говорит об оптимистических тенденциях на Купянском направлении. Однако перед тем, как радоваться, стоит подождать завершения операции. Об этом в эфире телемарафона сказал Начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, передает 24 Канал.
Смотрите также В ВСУ объяснили, выстоит ли Мирноград в случае падения Покровска
Какая обстановка на Купянском направлении?
Виктор Трегубов рассказал, что ему лично звонят военные, которые работают непосредственно на Купянском направлении, и просят немного подождать с анонсами, пока не будет завершена операция, до того момента, пока они не могут сказать четко, что им удалось закрепиться на новых позициях.
Поэтому здесь приходится лавировать немного и говорить, что все имеют право на свою позицию. С одной стороны, когда господин президент говорит, что там есть оптимистичные тенденции, то он говорит правду. С другой стороны, когда ребята говорят, что дайте нам время эти тенденции закрепить, они тоже имеют право на такую позицию,
– пояснил офицер.
Обратите внимание! Майор ВСУ и политолог Андрей Ткачук в эфире 24 Канала сказал, что украинские силы имеют шансы вытеснить врага из города; главное – удержать левый берег реки Оскол. По его словам, врага удалось остановить возле Оскола – и пока позиции держатся, зачистка Купянска реальна.
Что известно о боях за Купянск?
- В конце октября Владимир Путин заявил, что украинские подразделения в Купянске заблокированы. Он даже приглашал журналистов приехать туда и увидеть собственными глазами ситуацию в городе.
- Украинская власть и военные опровергли заявление диктатора об окружении Купянска.
- 1 ноября Виктор Трегубов рассказывал, что на Купянском направлении ситуация остается напряженной, но разведка фиксирует первые положительные изменения. Россияне пытаются удержать позиции, однако несут потери и отступают. По словам Виктора Трегубова, ситуация постепенно меняется в пользу Украины – враг уже не контролирует события, как раньше. Украинские силы отбили атаки в северных районах Купянска, уничтожили часть российских подразделений, остальные отступили.
- В то же время офицер указывал, что в городе остается сложная ситуация. Он оказался в "двойной осаде" – дроны обеих сторон полностью контролируют небо, поэтому поставки почти невозможны. По словам Виктора Трегубова, беспилотники перехватывают любые попытки подвоза ресурсов. Россияне продолжают бросать в бой малые штурмовые группы, но без успеха – большинство техники и пехоты уничтожают еще на подходах.
- Официальный канал Минобороны России сообщил, что на Купянском направлении было нанесен удар по 16 механизированной бригаде ВСУ. Нюанс в том, что такой бригады в ВСУ не существует.
- 3 ноября президент провел Ставку, где обсудили ситуацию на фронте, в частности возле Купянска, где остается около 60 российских военных. Зеленский сообщил, что даты зачистки города уже определены, но из соображений безопасности их не разглашают.