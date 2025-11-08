Ребята просят подождать с анонсами, – в ВСУ о заявлении Зеленского об успехах в Купянске

7 ноября Владимир Зеленский сообщил, что украинским военным удалось отодвинуть российские войска более чем на километр от Купянска. В ВСУ рассказали, какая на самом деле ситуация на этом участке фронта.

Президент Зеленский прав, когда говорит об оптимистических тенденциях на Купянском направлении. Однако перед тем, как радоваться, стоит подождать завершения операции. Об этом в эфире телемарафона сказал Начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, передает 24 Канал.

Какая обстановка на Купянском направлении?

Виктор Трегубов рассказал, что ему лично звонят военные, которые работают непосредственно на Купянском направлении, и просят немного подождать с анонсами, пока не будет завершена операция, до того момента, пока они не могут сказать четко, что им удалось закрепиться на новых позициях.

Поэтому здесь приходится лавировать немного и говорить, что все имеют право на свою позицию. С одной стороны, когда господин президент говорит, что там есть оптимистичные тенденции, то он говорит правду. С другой стороны, когда ребята говорят, что дайте нам время эти тенденции закрепить, они тоже имеют право на такую позицию,

– пояснил офицер.

Обратите внимание! Майор ВСУ и политолог Андрей Ткачук в эфире 24 Канала сказал, что украинские силы имеют шансы вытеснить врага из города; главное – удержать левый берег реки Оскол. По его словам, врага удалось остановить возле Оскола – и пока позиции держатся, зачистка Купянска реальна.

Что известно о боях за Купянск?