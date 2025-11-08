Хлопці просять зачекати з анонсами, – у ЗСУ про заяву Зеленського щодо успіхів у Куп'янську

7 листопада Володимир Зеленський повідомив, що українським військовим вдалося відсунути російські війська на понад кілометр від Куп'янська. У ЗСУ розповіли, яка насправді ситуація на цій ділянці фронту.

Президент Зеленський правий, коли говорить про оптимістичні тенденції на Куп'янському напрямку. Однак перед тим, як радіти, варто зачекати на завершення операції. Про це в ефірі телемарафону сказав Начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов, передає 24 Канал.

Яка обстановка на Куп'янському напрямку?

Віктор Трегубов розповів, що йому особисто телефонують військові, які працюють безпосередньо на Куп'янському напрямку, і просять трохи зачекати з анонсами, допоки не буде завершена операція, до того моменту, поки вони не можуть сказати чітко, що їм вдалося закріпитися на нових позиціях.

Тому тут доводиться лавірувати трішки і казати, що усі мають право на свою позицію. З одного боку, коли пан президент каже, що там є оптимістичні тенденції, то він каже правду. З іншого боку, коли хлопці кажуть, що дайте нам час ці тенденції закріпити, вони теж мають право на таку позицію,

– пояснив офіцер.

Зверніть увагу! Майор ЗСУ і політолог Андрій Ткачук в ефірі 24 Каналу сказав, що українські сили мають шанси витіснити ворога з міста; головне – утримати лівий берег річки Оскіл. За його словами, ворога вдалося зупинити біля Осколу – і доки позиції тримаються, зачистка Куп'янська реальна.

Що відомо про бої за Куп'янськ?