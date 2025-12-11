Погода в Украине в пятницу, 12 декабря, будет облачной и местами дождливой. В части областей синоптики даже прогнозируют снег, правда – мокрый.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр. Через Украину в этот день будут идти атмосферные фронты.

Какой будет погода в Украине 12 декабря?

В пятницу на территории Украины будет облачно. Юг, Восток и большинство центральных областей ночью накроет умеренный дождь, в восточных регионах возможен также мокрый снег. Днем осадки прогнозируют на юго-востоке страны, местами в западных и северных областях может пройти небольшой дождь. На остальной территории будет сухо. Туман в этот день ожидается местами на Закарпатье и в Карпатах.

Ночью столбики термометра будут показывать от 1 до 6 градусов тепла, а днем прогнозируется +4...+9 градусов. На Юге будет теплее – до 12 градусов тепла. В восточных областях и в Карпатах день будет холоднее, ведь там ожидается от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, а днем воздух прогреется до 0...+5 градусов.