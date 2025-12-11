Какой будет температура в областных центрах?

  • Киев +7...+9;
  • Ужгород +5...+7;
  • Львов +6...+8;
  • Ивано-Франковск +5...+7;
  • Тернополь +6...+8;
  • Черновцы +7...+9;
  • Хмельницкий +6...+8;
  • Луцк +6...+8;
  • Ровно +6...+8;
  • Житомир +6...+8;
  • Винница +6...+8;
  • Одесса +9...+11;
  • Николаев +8...+10;
  • Херсон +7...+9;
  • Симферополь +9...+11;
  • Кропивницкий +8...+10;
  • Черкассы +6...+8;
  • Чернигов +6...+8;
  • Сумы +5...+7;
  • Полтава +5...+7;
  • Днепр +5...+7;
  • Запорожье +6...+8;
  • Донецк +6...+8;
  • Луганск +5...+7;
  • Харьков +2...+4.


Прогноз погоды на 12 декабря / Карта Укргидрометцентра

Погода в Украине: последние новости

  • В ближайшие дни синоптики прогнозируют похолодание до 8 градусов прогнозируют похолодание до 8 градусов мороза. На следующей неделе в Украине сменятся атмосферные фронты, поэтому предварительный прогноз сделать невозможно.

  • Из-за высоких температур много сильного снега в украинских городах и селах не выпадет. Однако в части областей может пройти мокрый снег.

  • Но уже 10 декабря настоящая зимняя сказка наблюдалась в Полтаве, Запорожье, Днепре и Харькове.