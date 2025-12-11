Погода в Украине в пятницу, 12 декабря, будет облачной и местами дождливой. В части областей синоптики даже прогнозируют снег, правда – мокрый.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр. Через Украину в этот день будут идти атмосферные фронты.
Какой будет погода в Украине 12 декабря?
В пятницу на территории Украины будет облачно. Юг, Восток и большинство центральных областей ночью накроет умеренный дождь, в восточных регионах возможен также мокрый снег. Днем осадки прогнозируют на юго-востоке страны, местами в западных и северных областях может пройти небольшой дождь. На остальной территории будет сухо. Туман в этот день ожидается местами на Закарпатье и в Карпатах.
Ночью столбики термометра будут показывать от 1 до 6 градусов тепла, а днем прогнозируется +4...+9 градусов. На Юге будет теплее – до 12 градусов тепла. В восточных областях и в Карпатах день будет холоднее, ведь там ожидается от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, а днем воздух прогреется до 0...+5 градусов.
Какой будет температура в областных центрах?
- Киев +7...+9;
- Ужгород +5...+7;
- Львов +6...+8;
- Ивано-Франковск +5...+7;
- Тернополь +6...+8;
- Черновцы +7...+9;
- Хмельницкий +6...+8;
- Луцк +6...+8;
- Ровно +6...+8;
- Житомир +6...+8;
- Винница +6...+8;
- Одесса +9...+11;
- Николаев +8...+10;
- Херсон +7...+9;
- Симферополь +9...+11;
- Кропивницкий +8...+10;
- Черкассы +6...+8;
- Чернигов +6...+8;
- Сумы +5...+7;
- Полтава +5...+7;
- Днепр +5...+7;
- Запорожье +6...+8;
- Донецк +6...+8;
- Луганск +5...+7;
- Харьков +2...+4.
Прогноз погоды на 12 декабря / Карта Укргидрометцентра
Погода в Украине: последние новости
В ближайшие дни синоптики прогнозируют похолодание до 8 градусов прогнозируют похолодание до 8 градусов мороза. На следующей неделе в Украине сменятся атмосферные фронты, поэтому предварительный прогноз сделать невозможно.
Из-за высоких температур много сильного снега в украинских городах и селах не выпадет. Однако в части областей может пройти мокрый снег.
Но уже 10 декабря настоящая зимняя сказка наблюдалась в Полтаве, Запорожье, Днепре и Харькове.