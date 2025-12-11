укррус
24 Канал Новости Украины Небо в облаках и умеренные дожди: прогноз погоды на 12 декабря
Небо в облаках и умеренные дожди: прогноз погоды на 12 декабря

Дарья Смородская
Погода в Украине 12 декабря 2025 года
Погода в Украине 12 декабря / Фото Depositphotos

Погода в Украине в пятницу, 12 декабря, будет облачной и местами дождливой. В части областей синоптики даже прогнозируют снег, правда – мокрый.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр. Через Украину в этот день будут идти атмосферные фронты.

Какой будет погода в Украине 12 декабря?

В пятницу на территории Украины будет облачно. Юг, Восток и большинство центральных областей ночью накроет умеренный дождь, в восточных регионах возможен также мокрый снег. Днем осадки прогнозируют на юго-востоке страны, местами в западных и северных областях может пройти небольшой дождь. На остальной территории будет сухо. Туман в этот день ожидается местами на Закарпатье и в Карпатах.

Ночью столбики термометра будут показывать от 1 до 6 градусов тепла, а днем прогнозируется +4...+9 градусов. На Юге будет теплее – до 12 градусов тепла. В восточных областях и в Карпатах день будет холоднее, ведь там ожидается от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, а днем воздух прогреется до 0...+5 градусов.

Какой будет температура в областных центрах?

  • Киев +7...+9;
  • Ужгород +5...+7;
  • Львов +6...+8;
  • Ивано-Франковск +5...+7;
  • Тернополь +6...+8;
  • Черновцы +7...+9;
  • Хмельницкий +6...+8;
  • Луцк +6...+8;
  • Ровно +6...+8;
  • Житомир +6...+8;
  • Винница +6...+8;
  • Одесса +9...+11;
  • Николаев +8...+10;
  • Херсон +7...+9;
  • Симферополь +9...+11;
  • Кропивницкий +8...+10;
  • Черкассы +6...+8;
  • Чернигов +6...+8;
  • Сумы +5...+7;
  • Полтава +5...+7;
  • Днепр +5...+7;
  • Запорожье +6...+8;
  • Донецк +6...+8;
  • Луганск +5...+7;
  • Харьков +2...+4.


Прогноз погоды на 12 декабря / Карта Укргидрометцентра

