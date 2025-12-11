укррус
Небо у хмарах і помірні дощі: прогноз погоди на 12 грудня

Дар'я Смородська
Погода в Україні 12 грудня 2025
Погода в Україні 12 грудня / Фото Depositphotos

Погода в Україні в п'ятницю, 12 грудня, буде хмарною та подекуди дощовою. У частині областей синоптики навіть прогнозують сніг, щоправда – мокрий.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр. Через Україну цього дня йтимуть атмосферні фронти.

Якою буде погода в Україні 12 грудня?

У п'ятницю на території Україні буде хмарно. Південь, Схід та більшість центральних областей вночі накриє помірний дощ, у східних регіонах можливий також мокрий сніг. Удень опади прогнозують на південному сході країни, подекуди в західних та північних областях може пройти невеликий дощ. На решті території буде сухо. Туман цього дня очікується місцями на Закарпатті та в Карпатах.

Вночі стовпчики термометра показуватимуть від 1 до 6 градусів тепла, а вдень прогнозується +4…+9 градусів. На Півдні буде тепліше – до 12 градусів тепла. У східних областях та в Карпатах день буде холоднішим, адже там очікується від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, а вдень повітря прогріється до 0…+5 градусів.

Якою буде температура в обласних центрах?

  • Київ +7...+9;
  • Ужгород +5...+7;
  • Львів +6...+8;
  • Івано-Франківськ +5...+7;
  • Тернопіль +6...+8;
  • Чернівці +7...+9;
  • Хмельницький +6...+8;
  • Луцьк +6...+8;
  • Рівне +6...+8;
  • Житомир +6...+8;
  • Вінниця +6...+8;
  • Одеса +9...+11;
  • Миколаїв +8...+10;
  • Херсон +7...+9;
  • Сімферополь +9...+11;
  • Кропивницький +8...+10;
  • Черкаси +6...+8;
  • Чернігів +6...+8;
  • Суми +5...+7;
  • Полтава +5...+7;
  • Дніпро +5...+7;
  • Запоріжжя +6...+8;
  • Донецьк +6...+8;
  • Луганськ +5...+7;
  • Харків +2...+4.


Прогноз погоди на 12 грудня / Карта Укргідрометцентру

Погода в Україні: останні новини