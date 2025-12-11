Небо у хмарах і помірні дощі: прогноз погоди на 12 грудня

Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр. Через Україну цього дня йтимуть атмосферні фронти.

Якою буде погода в Україні 12 грудня?

У п'ятницю на території Україні буде хмарно. Південь, Схід та більшість центральних областей вночі накриє помірний дощ, у східних регіонах можливий також мокрий сніг. Удень опади прогнозують на південному сході країни, подекуди в західних та північних областях може пройти невеликий дощ. На решті території буде сухо. Туман цього дня очікується місцями на Закарпатті та в Карпатах.

Вночі стовпчики термометра показуватимуть від 1 до 6 градусів тепла, а вдень прогнозується +4…+9 градусів. На Півдні буде тепліше – до 12 градусів тепла. У східних областях та в Карпатах день буде холоднішим, адже там очікується від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, а вдень повітря прогріється до 0…+5 градусів.