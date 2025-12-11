Якою буде температура в обласних центрах?

  • Київ +7...+9;
  • Ужгород +5...+7;
  • Львів +6...+8;
  • Івано-Франківськ +5...+7;
  • Тернопіль +6...+8;
  • Чернівці +7...+9;
  • Хмельницький +6...+8;
  • Луцьк +6...+8;
  • Рівне +6...+8;
  • Житомир +6...+8;
  • Вінниця +6...+8;
  • Одеса +9...+11;
  • Миколаїв +8...+10;
  • Херсон +7...+9;
  • Сімферополь +9...+11;
  • Кропивницький +8...+10;
  • Черкаси +6...+8;
  • Чернігів +6...+8;
  • Суми +5...+7;
  • Полтава +5...+7;
  • Дніпро +5...+7;
  • Запоріжжя +6...+8;
  • Донецьк +6...+8;
  • Луганськ +5...+7;
  • Харків +2...+4.


Прогноз погоди на 12 грудня / Карта Укргідрометцентру

Погода в Україні: останні новини