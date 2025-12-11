Якою буде температура в обласних центрах?
- Київ +7...+9;
- Ужгород +5...+7;
- Львів +6...+8;
- Івано-Франківськ +5...+7;
- Тернопіль +6...+8;
- Чернівці +7...+9;
- Хмельницький +6...+8;
- Луцьк +6...+8;
- Рівне +6...+8;
- Житомир +6...+8;
- Вінниця +6...+8;
- Одеса +9...+11;
- Миколаїв +8...+10;
- Херсон +7...+9;
- Сімферополь +9...+11;
- Кропивницький +8...+10;
- Черкаси +6...+8;
- Чернігів +6...+8;
- Суми +5...+7;
- Полтава +5...+7;
- Дніпро +5...+7;
- Запоріжжя +6...+8;
- Донецьк +6...+8;
- Луганськ +5...+7;
- Харків +2...+4.
Прогноз погоди на 12 грудня / Карта Укргідрометцентру
Погода в Україні: останні новини
Найближчими днями синоптики прогнозують похолодання до 8 градусів морозу. Наступного тижня в Україні зміняться атмосферні фронти, тому попередній прогноз зробити неможливо.
Через високі температури багато сильного снігу в українських містах і селах не випаде. Однак у частині областей може пройти мокрий сніг.
Але вже 10 грудня справжня зимова казка спостерігалася в Полтаві, Запоріжжі, Дніпрі та Харкові.