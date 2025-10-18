В период с 18 по 19 октября погода в Украине будет неустойчивой, прогнозируют дожди, местами осадки будут значительными. Также местами ожидаются сильные порывы ветра и снижение температуры воздуха.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича. Он рассказал, какой погоды ожидать разным регионам.

Какой погода будет 18 – 19 октября?

У субботу, 18 октября, на Западе ночью и днем пройдут незначительные дожди. Ветер будет двигаться со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Днем в Карпатах и на Прикарпатье возможны порывы со скоростью от 15 до 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне от 3 до 8 градусов, днем стоит ожидать от 8 до 13 градусов тепла. В то же время в Карпатах, согласно прогнозу, ночью будет около 0 градусов, а днем от 1 до 6 градусов тепла.

В северных областях только утром и днем пройдут кратковременные дожди. Ветер будет двигаться скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Температура ночью будет от 3 до 8 градусов тепла, днем ожидается от 11 до 16 градусов.

В центральных областях, по данным синоптика, в течение суток ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. Скорость ветра будет достигать 12 метров в секунду. Ночью будет от 4 до 9 градусов тепла, а днем – от 11 до 16 градусов.

В южных областях ночью существенных осадков не будет, днем ожидается дождь, на юге Одесской области возможны сильные осадки. Ветер будет двигаться в южном и юго-восточном направлении, скоростью от 7 до 12 метров в секунду.

Там температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от 6 до 11 градусов тепла, днем прогнозируют от 12 до 17 градусов тепла. В Крыму ночью будет от 0 до 5 градусов тепла, в дневные часы прогнозируют от 10 до 15 градусов.

В восточных областях ночью осадков не будет, однако днем местами возможен кратковременный дождь. Ветер будет двигаться со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Температура ночью будет от 2 до 7 градусов тепла, а днем от 9 до 14.

У воскресенье, 19 октября, в западных областях местами будут незначительные дожди, но в районе Полесья – умеренные. Ветер будет со скоростью от 9 до 14 метров в секунду, но возможны порывы от 15 до 22 метров в секунду.

Температура воздуха ночью снизится. Столбики термометров будут показывать от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем будет от 2 до 7 градусов тепла. На Закарпатье днем местами возможно от 8 до 10 градусов тепла.

В северных областях ожидаются дожди, местами сильные. Ветер будет переменных направлений со скоростью от 5 до метров в секунду. Температуру ночью прогнозируют от 3 до 8 градусов тепла, а днем – от 5 до 10 градусов тепла.

В центральных регионах пройдут умеренные дожди, ветер будет переменных направлений со скоростью от 7 до 12 метров за секунду. Температура воздуха ночью будет в диапазоне от 4 до 9 градусов тепла, а днем прогнозируют от 8 до 13 градусов.

В южных областях только ночью ожидаются сильные дожди, днем возможны осадки в Приазовье. Ветер будет до 14 метров в секунду, возможны порывы до 22. Ночью температура будет от 4 до 9 градусов тепла, а днем от 8 до 13 градусов.

В восточных регионах прогнозируют незначительные осадки ночью, однако умеренный дождь в дневные часы. Ветер будет двигаться скоростью до 10 метров в секунду. Ночью температура будет от 3 до 8 градусов тепла, а днем от 8 до 13 градусов тепла.

