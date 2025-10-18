В період з 18 по 19 жовтня погода в Україні буде нестійкою, прогнозують дощі, подекуди опади будуть значними. Також місцями очікуються сильні пориви вітру та зниження температури повітря.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича. Він розповів, якої погоди очікувати різним регіонам.

Якою погода буде 18 – 19 жовтня?

У суботу, 18 жовтня, на Заході вночі та вдень пройдуть незначні дощі. Вітер рухатиметься зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Вдень у Карпатах та на Прикарпатті можливі пориви зі швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду.

Температура повітря вночі коливатиметься у діапазоні від 3 до 8 градусів, вдень варто очікувати від 8 до 13 градусів тепла. Водночас у Карпатах, згідно із прогнозом, вночі буде близько 0 градусів, а вдень від 1 до 6 градусів тепла.

У північних областях лише вранці та вдень пройдуть короткочасні дощі. Вітер рухатиметься швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Температура вночі буде від 3 до 8 градусів тепла, вдень очікується від 11 до 16 градусів.

У центральних областях, за даними синоптика, протягом доби очікуються невеликі, подекуди помірні дощі. Швидкість вітру досягатиме 12 метрів за секунду. Вночі буде від 4 до 9 градусів тепла, а вдень – від 11 до 16 градусів.

У південних областях вночі істотних опадів не буде, вдень очікується дощ, на півдні Одеської області можливі сильні опади. Вітер рухатиметься у південному та південно-східному напрямку, швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду.

Там температура повітря вночі коливатиметься в межах від 6 до 11 градусів тепла, вдень прогнозують від 12 до 17 градусів тепла. У Криму вночі буде від 0 до 5 градусів тепла, в денні години прогнозують від 10 до 15 градусів.

У східних областях уночі опадів не буде, проте вдень місцями можливий короткочасний дощ. Вітер рухатиметься зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Температура вночі буде від 2 до 7 градусів тепла, а вдень від 9 до 14.

У неділю, 19 жовтня, у західних областях місцями будуть незначні дощі, але у районі Полісся – помірні. Вітер буде зі швидкістю від 9 до 14 метрів за секунду, але можливі пориви від 15 до 22 метрів за секунду.

Температура повітря вночі знизиться. Стовпчики термометрів показуватимуть від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, вдень буде від 2 до 7 градусів тепла. На Закарпатті вдень подекуди можливо від 8 до 10 градусів тепла.

У північних областях очікуються дощі, подекуди сильні. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю від 5 до метрів за секунду. Температуру вночі прогнозують від 3 до 8 градусів тепла, а вдень – від 5 до 10 градусів тепла.

У центральних регіонах пройдуть помірні дощі, вітер буде змінних напрямків зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде в діапазоні від 4 до 9 градусів тепла, а вдень прогнозують від 8 до 13 градусів.

У південних областях лише вночі очікуються сильні дощі, вдень можливі опади у Приазов'ї. Вітер буде до 14 метрів за секунду, можливі пориви до 22. Вночі температура буде від 4 до 9 градусів тепла, а вдень від 8 до 13 градусів.

У східних регіонах прогнозують незначні опади вночі, проте помірний дощ у денні години. Вітер рухатиметься швидкістю до 10 метрів за секунду. Вночі температура буде від 3 до 8 градусів тепла, а вдень від 8 до 13 градусів тепла.

Які прогнози були раніше?