Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича. Він розповів, якої погоди очікувати різним регіонам.

Якою погода буде 18 – 19 жовтня?

У суботу, 18 жовтня, на Заході вночі та вдень пройдуть незначні дощі. Вітер рухатиметься зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Вдень у Карпатах та на Прикарпатті можливі пориви зі швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду.

Температура повітря вночі коливатиметься у діапазоні від 3 до 8 градусів, вдень варто очікувати від 8 до 13 градусів тепла. Водночас у Карпатах, згідно із прогнозом, вночі буде близько 0 градусів, а вдень від 1 до 6 градусів тепла.

У північних областях лише вранці та вдень пройдуть короткочасні дощі. Вітер рухатиметься швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Температура вночі буде від 3 до 8 градусів тепла, вдень очікується від 11 до 16 градусів.

У центральних областях, за даними синоптика, протягом доби очікуються невеликі, подекуди помірні дощі. Швидкість вітру досягатиме 12 метрів за секунду. Вночі буде від 4 до 9 градусів тепла, а вдень – від 11 до 16 градусів.

У південних областях вночі істотних опадів не буде, вдень очікується дощ, на півдні Одеської області можливі сильні опади. Вітер рухатиметься у південному та південно-східному напрямку, швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду.

Там температура повітря вночі коливатиметься в межах від 6 до 11 градусів тепла, вдень прогнозують від 12 до 17 градусів тепла. У Криму вночі буде від 0 до 5 градусів тепла, в денні години прогнозують від 10 до 15 градусів.

У східних областях уночі опадів не буде, проте вдень місцями можливий короткочасний дощ. Вітер рухатиметься зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Температура вночі буде від 2 до 7 градусів тепла, а вдень від 9 до 14.

У неділю, 19 жовтня, у західних областях місцями будуть незначні дощі, але у районі Полісся – помірні. Вітер буде зі швидкістю від 9 до 14 метрів за секунду, але можливі пориви від 15 до 22 метрів за секунду.

Температура повітря вночі знизиться. Стовпчики термометрів показуватимуть від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, вдень буде від 2 до 7 градусів тепла. На Закарпатті вдень подекуди можливо від 8 до 10 градусів тепла.

У північних областях очікуються дощі, подекуди сильні. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю від 5 до метрів за секунду. Температуру вночі прогнозують від 3 до 8 градусів тепла, а вдень – від 5 до 10 градусів тепла.

У центральних регіонах пройдуть помірні дощі, вітер буде змінних напрямків зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде в діапазоні від 4 до 9 градусів тепла, а вдень прогнозують від 8 до 13 градусів.

У південних областях лише вночі очікуються сильні дощі, вдень можливі опади у Приазов'ї. Вітер буде до 14 метрів за секунду, можливі пориви до 22. Вночі температура буде від 4 до 9 градусів тепла, а вдень від 8 до 13 градусів.

У східних регіонах прогнозують незначні опади вночі, проте помірний дощ у денні години. Вітер рухатиметься швидкістю до 10 метрів за секунду. Вночі температура буде від 3 до 8 градусів тепла, а вдень від 8 до 13 градусів тепла.

Які прогнози були раніше?