Тепло, без осадков, но с туманом: прогноз погоды на 6 ноября
5 ноября, 17:45
Тепло, без осадков, но с туманом: прогноз погоды на 6 ноября

Дария Черныш

В Украине сохранится теплая погода 6 ноября. Осадков не прогнозируют, однако в отдельных регионах возможен туман.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какую погоду ожидать 6 ноября?

По данным синоптиков, 6 ноября по всей территории Украины сохранится влияние поля высокого давления. В этот день не прогнозируют осадков.

Однако украинцев предупреждают, что ночью и утром в западных, северных и восточных областях возможен туман. Его вызовет теплый влажный воздух и слабый ветер переменных направлений.

Температура воздуха ночью составит от +2 до +7 градусов, а днем ожидается от +8 до +13 градусов. На юге страны воздух прогреется до +12...+17 градусов. Синоптики отмечают, что погода будет теплой, как для ноября.

Какой будет температура в регионах?

  • Киев +9...+11;
  • Ужгород +12...+14;
  • Львов +12...+14;
  • Ивано-Франковск +10...+12;
  • Тернополь +10...+12;
  • Черновцы +10...+12;
  • Хмельницкий +10...+12;
  • Луцк +10...+12;
  • Ровно +10...+12;
  • Житомир +9...+11;
  • Винница +10...+12;
  • Одесса +13...+15;
  • Николаев +13...+15;
  • Херсон +13...+15;
  • Симферополь +14...+16;
  • Кропивницкий +11...+13;
  • Черкассы +11...+13;
  • Чернигов +9...+11;
  • Сумы +9...+11;
  • Полтава +9...+11;
  • Днепр +10...+12;
  • Запорожье +13...+15;
  • Донецк +11...+13;
  • Луганск +11...+13;
  • Харьков +9...+11.

Прогноз погоды в Украине на 6 ноября 2025 года / Карта Укргидрометцентра

