Тепло, без осадков, но с туманом: прогноз погоды на 6 ноября

В Украине сохранится теплая погода 6 ноября. Осадков не прогнозируют, однако в отдельных регионах возможен туман.

Какую погоду ожидать 6 ноября?

По данным синоптиков, 6 ноября по всей территории Украины сохранится влияние поля высокого давления. В этот день не прогнозируют осадков.

Однако украинцев предупреждают, что ночью и утром в западных, северных и восточных областях возможен туман. Его вызовет теплый влажный воздух и слабый ветер переменных направлений.

Температура воздуха ночью составит от +2 до +7 градусов, а днем ожидается от +8 до +13 градусов. На юге страны воздух прогреется до +12...+17 градусов. Синоптики отмечают, что погода будет теплой, как для ноября.

Какой будет температура в регионах?

Киев +9...+11;

Ужгород +12...+14;

Львов +12...+14;

Ивано-Франковск +10...+12;

Тернополь +10...+12;

Черновцы +10...+12;

Хмельницкий +10...+12;

Луцк +10...+12;

Ровно +10...+12;

Житомир +9...+11;

Винница +10...+12;

Одесса +13...+15;

Николаев +13...+15;

Херсон +13...+15;

Симферополь +14...+16;

Кропивницкий +11...+13;

Черкассы +11...+13;

Чернигов +9...+11;

Сумы +9...+11;

Полтава +9...+11;

Днепр +10...+12;

Запорожье +13...+15;

Донецк +11...+13;

Луганск +11...+13;

Харьков +9...+11.

Прогноз погоды в Украине на 6 ноября 2025 года / Карта Укргидрометцентра

Недавние погодные изменения в Украине