Тепло, без опадів, але з туманом: прогноз погоди на 6 листопада
В Україні збережеться тепла погода 6 листопада. Опадів не прогнозують, проте в окремих регіонах можливий туман.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Яку погоду очікувати 6 листопада?
За даними синоптиків, 6 листопада по всій території України збережеться вплив поля високого тиску. У цей день не прогнозують опадів.
Проте українців попереджають, що вночі та зранку у західних, північних і східних областях можливий туман. Його спричинить тепле вологе повітря та слабкий вітер змінних напрямків.
Температура повітря вночі становитиме від +2 до +7 градусів, а удень очікується від +8 до +13 градусів. На півдні країни повітря прогріється до +12…+17 градусів. Синоптики зазначають, що погода буде теплою, як для листопада.
Якою буде температура в регіонах?
- Київ +9...+11;
- Ужгород +12...+14;
- Львів +12...+14;
- Івано-Франківськ +10...+12;
- Тернопіль +10...+12;
- Чернівці +10...+12;
- Хмельницький +10...+12;
- Луцьк +10...+12;
- Рівне +10...+12;
- Житомир +9...+11;
- Вінниця +10...+12;
- Одеса +13...+15;
- Миколаїв +13...+15;
- Херсон +13...+15;
- Сімферополь +14...+16;
- Кропивницький +11...+13;
- Черкаси +11...+13;
- Чернігів +9...+11;
- Суми +9...+11;
- Полтава +9...+11;
- Дніпро +10...+12;
- Запоріжжя +13...+15;
- Донецьк +11...+13;
- Луганськ +11...+13;
- Харків +9...+11.
Прогноз погоди в Україні на 6 листопада 2025 року / Карта Укргідрометцентру
Нещодавні погодні зміни в Україні
У Києві вранці 5 жовтня був щільний туман. Через нього погіршилася видимість на дорогах. Водіям та пішоходам надали поради, як убезпечити себе в таку погоду.
Синоптики прогнозували, що найближчими днями в Україні переважатиме хмарна погода з дощами та туманами. Температура сягатиме +16 градусів.
З другої половини тижня прогнозують більше прояснень і поступове зниження температури. Проте, за словами представниці Укргідрометцентру Наталії Птухи в інтерв'ю 24 Каналу, морозів поки не очікується.