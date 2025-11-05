Тепло, без опадів, але з туманом: прогноз погоди на 6 листопада

В Україні збережеться тепла погода 6 листопада. Опадів не прогнозують, проте в окремих регіонах можливий туман.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Яку погоду очікувати 6 листопада?

За даними синоптиків, 6 листопада по всій території України збережеться вплив поля високого тиску. У цей день не прогнозують опадів.

Проте українців попереджають, що вночі та зранку у західних, північних і східних областях можливий туман. Його спричинить тепле вологе повітря та слабкий вітер змінних напрямків.

Температура повітря вночі становитиме від +2 до +7 градусів, а удень очікується від +8 до +13 градусів. На півдні країни повітря прогріється до +12…+17 градусів. Синоптики зазначають, що погода буде теплою, як для листопада.

Якою буде температура в регіонах?

Київ +9...+11;

Ужгород +12...+14;

Львів +12...+14;

Івано-Франківськ +10...+12;

Тернопіль +10...+12;

Чернівці +10...+12;

Хмельницький +10...+12;

Луцьк +10...+12;

Рівне +10...+12;

Житомир +9...+11;

Вінниця +10...+12;

Одеса +13...+15;

Миколаїв +13...+15;

Херсон +13...+15;

Сімферополь +14...+16;

Кропивницький +11...+13;

Черкаси +11...+13;

Чернігів +9...+11;

Суми +9...+11;

Полтава +9...+11;

Дніпро +10...+12;

Запоріжжя +13...+15;

Донецьк +11...+13;

Луганськ +11...+13;

Харків +9...+11.

Прогноз погоди в Україні на 6 листопада 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Нещодавні погодні зміни в Україні