Тепло, без опадів, але з туманом: прогноз погоди на 6 листопада
5 листопада, 17:45
Тепло, без опадів, але з туманом: прогноз погоди на 6 листопада

Дарія Черниш

В Україні збережеться тепла погода 6 листопада. Опадів не прогнозують, проте в окремих регіонах можливий туман.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Яку погоду очікувати 6 листопада?

За даними синоптиків, 6 листопада по всій території України збережеться вплив поля високого тиску. У цей день не прогнозують опадів. 

Проте українців попереджають, що вночі та зранку у західних, північних і східних областях можливий туман. Його спричинить тепле вологе повітря та слабкий вітер змінних напрямків.

Температура повітря вночі становитиме від +2 до +7 градусів, а удень очікується від +8 до +13 градусів. На півдні країни повітря прогріється до +12…+17 градусів. Синоптики зазначають, що погода буде теплою, як для листопада.

Якою буде температура в регіонах?

  • Київ +9...+11;
  • Ужгород +12...+14;
  • Львів +12...+14;
  • Івано-Франківськ +10...+12;
  • Тернопіль +10...+12;
  • Чернівці +10...+12;
  • Хмельницький +10...+12;
  • Луцьк +10...+12;
  • Рівне +10...+12;
  • Житомир +9...+11;
  • Вінниця +10...+12;
  • Одеса +13...+15;
  • Миколаїв +13...+15;
  • Херсон +13...+15;
  • Сімферополь +14...+16;
  • Кропивницький +11...+13;
  • Черкаси +11...+13;
  • Чернігів +9...+11;
  • Суми +9...+11;
  • Полтава +9...+11;
  • Дніпро +10...+12;
  • Запоріжжя +13...+15;
  • Донецьк +11...+13;
  • Луганськ +11...+13;
  • Харків +9...+11.

Прогноз погоди в Україні на 6 листопада 2025 року / Карта Укргідрометцентру

