6 октября, 08:01
Украину накроют облака и дожди: прогноз погоды на 6 октября

Тимур Еремьянц
Основные тезисы
  • 6 октября в Украине ожидается облачная погода с небольшими дождями в некоторых областях, а ночью и утром возможны туманы.
  • Температура ночью 4-9 градусов тепла, на Юге 8-13, днем 10-15 градусов, на Юге и Востоке 13-18 градусов, а на высокогорье Карпат с мокрым снегом ночью.

В понедельник, 6 октября, в Украине будет облачно. В некоторых областях будет дождливо, а ночью и утром местами могут быть туманы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Какой будет погода 6 октября?

По данным Укргидрометцентра, в понедельник, 6 октября, в Украине может быть облачно. Ожидаются небольшие дожди, в северных и восточных областях без существенных осадков. Ночью и утром местами туманы. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.

Температура ночью 4 – 9 градусов тепла, на Юге 8 – 13 градусов; днем 10 – 15 градусов, на Юге и Востоке страны 13 – 18 градусов. На высокогорье Карпат небольшой дождь ночью с мокрым снегом, а температура ночью 0 – 5 градусов тепла, днем 3 – 8 градусов тепла.

Какая температура будет в крупных городах?

  • Киев +13...+15;
  • Ужгород +12...+14;
  • Львов +12...+14;
  • Ивано-Франковск +10...+12;
  • Тернополь +10...+12;
  • Черновцы +10...+12;
  • Хмельницкий +10...+12;
  • Луцк +12...+14;
  • Ровно +12...+14;
  • Житомир +12...+14;
  • Винница +12...+14;
  • Одесса +15...+17;
  • Николаев +15...+17;
  • Херсон +15...+17;
  • Симферополь +18...+20;
  • Кропивницкий +12...+14;
  • Черкассы +12...+14;
  • Чернигов +12...+14;
  • Сумы +12...+14;
  • Полтава +12...+14;
  • Днепр +12...+14;
  • Запорожье +15...+17;
  • Донецк +15...+17;
  • Луганск +15...+17;
  • Харьков +15...+17.

Прогноз погоды на 6 октября 2025 года / Карта Укргидрометцентра

Что синоптики говорят о погоде в Украине?

  • Игорь Кибальчич прогнозирует потепление до +23 в некоторых регионах Украины, в частности на юге и крайнем востоке. В течение недели самые теплые дни ожидаются в среду, когда температура может достигать +20...+23 на большинстве территорий.

  • Представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала 24 Каналу, что стабильных +8 градусов в Украине пока не ожидается.

  • Она подчеркнула, что в южных областях температура может повыситься до +15...+20 градусов, поэтому начало отопительного сезона там не планируется в ближайшее время.