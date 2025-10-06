Украину накроют облака и дожди: прогноз погоды на 6 октября
- 6 октября в Украине ожидается облачная погода с небольшими дождями в некоторых областях, а ночью и утром возможны туманы.
- Температура ночью 4-9 градусов тепла, на Юге 8-13, днем 10-15 градусов, на Юге и Востоке 13-18 градусов, а на высокогорье Карпат с мокрым снегом ночью.
В понедельник, 6 октября, в Украине будет облачно. В некоторых областях будет дождливо, а ночью и утром местами могут быть туманы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Смотрите также Холод временный: синоптик назвала, когда в октябре ожидать потепления
Какой будет погода 6 октября?
По данным Укргидрометцентра, в понедельник, 6 октября, в Украине может быть облачно. Ожидаются небольшие дожди, в северных и восточных областях без существенных осадков. Ночью и утром местами туманы. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.
Температура ночью 4 – 9 градусов тепла, на Юге 8 – 13 градусов; днем 10 – 15 градусов, на Юге и Востоке страны 13 – 18 градусов. На высокогорье Карпат небольшой дождь ночью с мокрым снегом, а температура ночью 0 – 5 градусов тепла, днем 3 – 8 градусов тепла.
Какая температура будет в крупных городах?
- Киев +13...+15;
- Ужгород +12...+14;
- Львов +12...+14;
- Ивано-Франковск +10...+12;
- Тернополь +10...+12;
- Черновцы +10...+12;
- Хмельницкий +10...+12;
- Луцк +12...+14;
- Ровно +12...+14;
- Житомир +12...+14;
- Винница +12...+14;
- Одесса +15...+17;
- Николаев +15...+17;
- Херсон +15...+17;
- Симферополь +18...+20;
- Кропивницкий +12...+14;
- Черкассы +12...+14;
- Чернигов +12...+14;
- Сумы +12...+14;
- Полтава +12...+14;
- Днепр +12...+14;
- Запорожье +15...+17;
- Донецк +15...+17;
- Луганск +15...+17;
- Харьков +15...+17.
Прогноз погоды на 6 октября 2025 года / Карта Укргидрометцентра
Что синоптики говорят о погоде в Украине?
Игорь Кибальчич прогнозирует потепление до +23 в некоторых регионах Украины, в частности на юге и крайнем востоке. В течение недели самые теплые дни ожидаются в среду, когда температура может достигать +20...+23 на большинстве территорий.
Представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала 24 Каналу, что стабильных +8 градусов в Украине пока не ожидается.
Она подчеркнула, что в южных областях температура может повыситься до +15...+20 градусов, поэтому начало отопительного сезона там не планируется в ближайшее время.