Какой будет погода 6 октября?

По данным Укргидрометцентра, в понедельник, 6 октября, в Украине может быть облачно. Ожидаются небольшие дожди, в северных и восточных областях без существенных осадков. Ночью и утром местами туманы. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.

Температура ночью 4 – 9 градусов тепла, на Юге 8 – 13 градусов; днем 10 – 15 градусов, на Юге и Востоке страны 13 – 18 градусов. На высокогорье Карпат небольшой дождь ночью с мокрым снегом, а температура ночью 0 – 5 градусов тепла, днем 3 – 8 градусов тепла.

Какая температура будет в крупных городах?

Киев +13...+15;

Ужгород +12...+14;

Львов +12...+14;

Ивано-Франковск +10...+12;

Тернополь +10...+12;

Черновцы +10...+12;

Хмельницкий +10...+12;

Луцк +12...+14;

Ровно +12...+14;

Житомир +12...+14;

Винница +12...+14;

Одесса +15...+17;

Николаев +15...+17;

Херсон +15...+17;

Симферополь +18...+20;

Кропивницкий +12...+14;

Черкассы +12...+14;

Чернигов +12...+14;

Сумы +12...+14;

Полтава +12...+14;

Днепр +12...+14;

Запорожье +15...+17;

Донецк +15...+17;

Луганск +15...+17;

Харьков +15...+17.

Прогноз погоды на 6 октября 2025 года / Карта Укргидрометцентра

