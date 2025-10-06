Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Якою буде погода 6 жовтня?

За даними Укргідрометцентру, у понеділок, 6 жовтня, в Україні може бути хмарно. Очікуються невеликі дощі, у північних та східних областях без істотних опадів. Вночі та вранці місцями тумани. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду.

Температура вночі 4 – 9 градусів тепла, на Півдні 8 – 13 градусів; вдень 10 – 15 градусів, на Півдні та Сході країни 13 – 18 градусів. На високогір'ї Карпат невеликий дощ вночі з мокрим снігом, а температура вночі 0 – 5 градусів тепла, вдень 3 – 8 градусів тепла.

Яка температура буде у великих містах?

  • Київ +13...+15;
  • Ужгород +12...+14;
  • Львів +12...+14;
  • Івано-Франківськ +10...+12;
  • Тернопіль +10...+12;
  • Чернівці +10...+12;
  • Хмельницький +10...+12;
  • Луцьк +12...+14;
  • Рівне +12...+14;
  • Житомир +12...+14;
  • Вінниця +12...+14;
  • Одеса +15...+17;
  • Миколаїв +15...+17;
  • Херсон +15...+17;
  • Сімферополь +18...+20;
  • Кропивницький +12...+14;
  • Черкаси +12...+14;
  • Чернігів +12...+14;
  • Суми +12...+14;
  • Полтава +12...+14;
  • Дніпро +12...+14;
  • Запоріжжя +15...+17;
  • Донецьк +15...+17;
  • Луганськ +15...+17;
  • Харків +15...+17.

Прогноз погоди на 6 жовтня 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Що синоптики кажуть про погоду в Україні?

  • Ігор Кібальчич прогнозує потепління до +23 у деяких регіонах України, зокрема на півдні та крайньому сході. Протягом тижня найтепліші дні очікуються в середу, коли температура може сягати +20…+23 на більшості територій.

  • Представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла 24 Каналу, що стабільних +8 градусів в Україні наразі не очікується.

  • Вона підкреслила, що в південних областях температура може підвищитися до +15…+20 градусів, тому початок опалювального сезону там не планується найближчим часом.