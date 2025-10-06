Україну накриють хмари та дощі: прогноз погоди на 6 жовтня
- 6 жовтня в Україні очікується хмарна погода з невеликими дощами в деяких областях, а вночі та вранці можливі тумани.
- Температура вночі 4-9 градусів тепла, на Півдні 8-13, вдень 10-15 градусів, на Півдні та Сході 13-18 градусів, а на високогір'ї Карпат з мокрим снігом вночі.
У понеділок, 6 жовтня, в Україні буде хмарно. У деяких областях дощитиме, а вночі та вранці місцями можуть бути тумани.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Якою буде погода 6 жовтня?
За даними Укргідрометцентру, у понеділок, 6 жовтня, в Україні може бути хмарно. Очікуються невеликі дощі, у північних та східних областях без істотних опадів. Вночі та вранці місцями тумани. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду.
Температура вночі 4 – 9 градусів тепла, на Півдні 8 – 13 градусів; вдень 10 – 15 градусів, на Півдні та Сході країни 13 – 18 градусів. На високогір'ї Карпат невеликий дощ вночі з мокрим снігом, а температура вночі 0 – 5 градусів тепла, вдень 3 – 8 градусів тепла.
Яка температура буде у великих містах?
- Київ +13...+15;
- Ужгород +12...+14;
- Львів +12...+14;
- Івано-Франківськ +10...+12;
- Тернопіль +10...+12;
- Чернівці +10...+12;
- Хмельницький +10...+12;
- Луцьк +12...+14;
- Рівне +12...+14;
- Житомир +12...+14;
- Вінниця +12...+14;
- Одеса +15...+17;
- Миколаїв +15...+17;
- Херсон +15...+17;
- Сімферополь +18...+20;
- Кропивницький +12...+14;
- Черкаси +12...+14;
- Чернігів +12...+14;
- Суми +12...+14;
- Полтава +12...+14;
- Дніпро +12...+14;
- Запоріжжя +15...+17;
- Донецьк +15...+17;
- Луганськ +15...+17;
- Харків +15...+17.
Прогноз погоди на 6 жовтня 2025 року / Карта Укргідрометцентру
Що синоптики кажуть про погоду в Україні?
Ігор Кібальчич прогнозує потепління до +23 у деяких регіонах України, зокрема на півдні та крайньому сході. Протягом тижня найтепліші дні очікуються в середу, коли температура може сягати +20…+23 на більшості територій.
Представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла 24 Каналу, що стабільних +8 градусів в Україні наразі не очікується.
Вона підкреслила, що в південних областях температура може підвищитися до +15…+20 градусів, тому початок опалювального сезону там не планується найближчим часом.