У понеділок, 6 жовтня, в Україні буде хмарно. У деяких областях дощитиме, а вночі та вранці місцями можуть бути тумани.

Якою буде погода 6 жовтня?

За даними Укргідрометцентру, у понеділок, 6 жовтня, в Україні може бути хмарно. Очікуються невеликі дощі, у північних та східних областях без істотних опадів. Вночі та вранці місцями тумани. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду.

Температура вночі 4 – 9 градусів тепла, на Півдні 8 – 13 градусів; вдень 10 – 15 градусів, на Півдні та Сході країни 13 – 18 градусів. На високогір'ї Карпат невеликий дощ вночі з мокрим снігом, а температура вночі 0 – 5 градусів тепла, вдень 3 – 8 градусів тепла.

Яка температура буде у великих містах?

Київ +13...+15;

Ужгород +12...+14;

Львів +12...+14;

Івано-Франківськ +10...+12;

Тернопіль +10...+12;

Чернівці +10...+12;

Хмельницький +10...+12;

Луцьк +12...+14;

Рівне +12...+14;

Житомир +12...+14;

Вінниця +12...+14;

Одеса +15...+17;

Миколаїв +15...+17;

Херсон +15...+17;

Сімферополь +18...+20;

Кропивницький +12...+14;

Черкаси +12...+14;

Чернігів +12...+14;

Суми +12...+14;

Полтава +12...+14;

Дніпро +12...+14;

Запоріжжя +15...+17;

Донецьк +15...+17;

Луганськ +15...+17;

Харків +15...+17.

Прогноз погоди на 6 жовтня 2025 року / Карта Укргідрометцентру

