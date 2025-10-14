Заморозки, местами дожди и туман: погода в Украине на 15 октября
- В среду, 15 октября, в Украине будет облачно с прояснениями. В этот день будет без существенных осадков.
- Однако кое-где прогнозируется небольшой дождь, а также заморозки.
В среду, 15 октября, в областях Украины будет облачная погода с прояснениями. Кое-где будет небольшой дождь, туман и даже заморозки.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Смотрите также Где пройдут дожди с мокрым снегом и отступят ли заморозки
Какой будет погода в Украине 15 октября?
Синоптики сообщают, что в большинстве областей 15 октября погоду без существенных осадков будет формировать поле повышенного давления. Лишь на северо-востоке страны днем прогнозируют небольшой дождь.
"Над нами находится холодная воздушная масса, поэтому при прояснениях в южных, центральных, восточных и Сумской областях ночью ожидаем заморозки на поверхности почвы 0-3°, днем также холодно", – говорят в Укргидрометцентре.
В среду, 15 октября, будет облачно с прояснениями. В этот день будет без существенных осадков, только на северо-востоке страны днем небольшой дождь. На Закарпатье ночью и утром местами туман.
Ветер ожидается преимущественно западный, 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью 1 – 6 градусов тепла, в южных, центральных, восточных и Сумской областях заморозки на поверхности почвы 0 – 3 градуса; днем 6 – 11 градусов тепла, в южной части до 14 градусов; в Карпатах ночью 0 – 3 градуса мороза, днем 1 – 6 градусов тепла.
Какой будет температура в областных центрах?
Киев +8...+10;
Ужгород +10...+12;
Львов +8...+10;
Ивано-Франковск +8...+10;
Тернополь +8...+10;
Черновцы +8...+10;
Хмельницкий +8...+10;
Луцк +9...+11;
Ровно +9...+11;
Житомир +9...+11;
Винница +8...+10;
Одесса +11...+13;
Николаев +11...+13;
Херсон +11...+13;
Симферополь +11...+13;
Кропивницкий +8...+10;
Черкассы +8...+10;
Чернигов +8...+10;
Сумы +8...+10;
Полтава +8...+10;
Днепр +8...+10;
Запорожье +11...+13;
Донецк +9...+11;
Луганск +9...+11;
Харьков +8...+10.
Погода на 15 октября / Карта Укргидрометцентра
Смотрите также "Дыхание зимы": в Киеве посреди осени пошел снег и град
Погода в Украине
Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях по Украине. В частности, они проинформировали о заморозках в части регионов.
Ночью 15 октября в южных, центральных, восточных и Сумской областях, ночью 16 октября в восточной и юго-восточной частях и ночью 17 октября в восточных областях ожидаются заморозки на поверхности почвы 0 – 3 градуса.
К слову, в период с 13 по 15 октября местами в Украине пройдут незначительные дожди, в Карпатах стоит ожидать мокрый снег.