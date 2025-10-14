Укр Рус
Заморозки, местами дожди и туман: погода в Украине на 15 октября
14 октября, 18:12
3

Заморозки, местами дожди и туман: погода в Украине на 15 октября

Ирина Марцияш
Основные тезисы
  • В среду, 15 октября, в Украине будет облачно с прояснениями. В этот день будет без существенных осадков.
  • Однако кое-где прогнозируется небольшой дождь, а также заморозки.

В среду, 15 октября, в областях Украины будет облачная погода с прояснениями. Кое-где будет небольшой дождь, туман и даже заморозки.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода в Украине 15 октября?

Синоптики сообщают, что в большинстве областей 15 октября погоду без существенных осадков будет формировать поле повышенного давления. Лишь на северо-востоке страны днем прогнозируют небольшой дождь.

"Над нами находится холодная воздушная масса, поэтому при прояснениях в южных, центральных, восточных и Сумской областях ночью ожидаем заморозки на поверхности почвы 0-3°, днем также холодно", – говорят в Укргидрометцентре.

В среду, 15 октября, будет облачно с прояснениями. В этот день будет без существенных осадков, только на северо-востоке страны днем небольшой дождь. На Закарпатье ночью и утром местами туман.

Ветер ожидается преимущественно западный, 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью 1 – 6 градусов тепла, в южных, центральных, восточных и Сумской областях заморозки на поверхности почвы 0 – 3 градуса; днем 6 – 11 градусов тепла, в южной части до 14 градусов; в Карпатах ночью 0 – 3 градуса мороза, днем 1 – 6 градусов тепла.

Какой будет температура в областных центрах?

  • Киев +8...+10;

  • Ужгород +10...+12;

  • Львов +8...+10;

  • Ивано-Франковск +8...+10;

  • Тернополь +8...+10;

  • Черновцы +8...+10;

  • Хмельницкий +8...+10;

  • Луцк +9...+11;

  • Ровно +9...+11;

  • Житомир +9...+11;

  • Винница +8...+10;

  • Одесса +11...+13;

  • Николаев +11...+13;

  • Херсон +11...+13;

  • Симферополь +11...+13;

  • Кропивницкий +8...+10;

  • Черкассы +8...+10;

  • Чернигов +8...+10;

  • Сумы +8...+10;

  • Полтава +8...+10;

  • Днепр +8...+10;

  • Запорожье +11...+13;

  • Донецк +9...+11;

  • Луганск +9...+11;

  • Харьков +8...+10.


Погода на 15 октября / Карта Укргидрометцентра

Погода в Украине

  • Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях по Украине. В частности, они проинформировали о заморозках в части регионов.

  • Ночью 15 октября в южных, центральных, восточных и Сумской областях, ночью 16 октября в восточной и юго-восточной частях и ночью 17 октября в восточных областях ожидаются заморозки на поверхности почвы 0 – 3 градуса.

  • К слову, в период с 13 по 15 октября местами в Украине пройдут незначительные дожди, в Карпатах стоит ожидать мокрый снег.