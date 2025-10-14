Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода в Украине 15 октября?

Синоптики сообщают, что в большинстве областей 15 октября погоду без существенных осадков будет формировать поле повышенного давления. Лишь на северо-востоке страны днем прогнозируют небольшой дождь.

"Над нами находится холодная воздушная масса, поэтому при прояснениях в южных, центральных, восточных и Сумской областях ночью ожидаем заморозки на поверхности почвы 0-3°, днем также холодно", – говорят в Укргидрометцентре.

В среду, 15 октября, будет облачно с прояснениями. В этот день будет без существенных осадков, только на северо-востоке страны днем небольшой дождь. На Закарпатье ночью и утром местами туман.

Ветер ожидается преимущественно западный, 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью 1 – 6 градусов тепла, в южных, центральных, восточных и Сумской областях заморозки на поверхности почвы 0 – 3 градуса; днем 6 – 11 градусов тепла, в южной части до 14 градусов; в Карпатах ночью 0 – 3 градуса мороза, днем 1 – 6 градусов тепла.

Какой будет температура в областных центрах?

Киев +8...+10;

Ужгород +10...+12;

Львов +8...+10;

Ивано-Франковск +8...+10;

Тернополь +8...+10;

Черновцы +8...+10;

Хмельницкий +8...+10;

Луцк +9...+11;

Ровно +9...+11;

Житомир +9...+11;

Винница +8...+10;

Одесса +11...+13;

Николаев +11...+13;

Херсон +11...+13;

Симферополь +11...+13;

Кропивницкий +8...+10;

Черкассы +8...+10;

Чернигов +8...+10;

Сумы +8...+10;

Полтава +8...+10;

Днепр +8...+10;

Запорожье +11...+13;

Донецк +9...+11;

Луганск +9...+11;

Харьков +8...+10.



Погода на 15 октября / Карта Укргидрометцентра

