Якою буде погода в Україні 15 жовтня?
Синоптики повідомляють, що в більшості областей 15 жовтня погоду без істотних опадів формуватиме поле підвищеного тиску. Лише на північному сході країни вдень прогнозують невеликий дощ.
"Над нами знаходиться холодна повітряна маса, тому при проясненнях у південних, центральних, східних і Сумській областях вночі очікуємо заморозки на поверхні ґрунту 0-3°, вдень також холодно", – кажуть в Укргідрометцентрі.
В середу, 15 жовтня, буде хмарно з проясненнями. Цього дня буде без істотних опадів, лише на північному сході країни вдень невеликий дощ. На Закарпатті вночі та вранці місцями туман.
Вітер очікується переважно західний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі 1 – 6 градусів тепла, у південних, центральних, східних і Сумській областях заморозки на поверхні ґрунту 0 – 3 градуси; вдень 6 – 11 градусів тепла, у південній частині до 14 градусів; в Карпатах вночі 0 – 3 градуси морозу, вдень 1 – 6 градусів тепла.
Якою буде температура в обласних центрах?
Київ +8...+10;
Ужгород +10...+12;
Львів +8...+10;
Івано-Франківськ +8...+10;
Тернопіль +8...+10;
Чернівці +8...+10;
Хмельницький +8...+10;
Луцьк +9...+11;
Рівне +9...+11;
Житомир +9...+11;
Вінниця +8...+10;
Одеса +11...+13;
Миколаїв +11...+13;
Херсон +11...+13;
Сімферополь +11...+13;
Кропивницький +8...+10;
Черкаси +8...+10;
Чернігів +8...+10;
Суми +8...+10;
Полтава +8...+10;
Дніпро +8...+10;
Запоріжжя +11...+13;
Донецьк +9...+11;
Луганськ +9...+11;
Харків +8...+10.
Погода на 15 жовтня / Карта Укргідрометцентру
Погода в Україні
Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища по Україні. Зокрема, вони проінформували про заморозки в частині регіонів.
Вночі 15 жовтня у південних, центральних, східних та Сумській областях, вночі 16 жовтня у східній та південно-східній частинах та вночі 17 жовтня у східних областях очікуються заморозки на поверхні грунту 0 – 3 градуси.
До слова, в період з 13 по 15 жовтня подекуди в Україні пройдуть незначні дощі, в Карпатах варто очікувати мокрий сніг.