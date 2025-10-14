В середу, 15 жовтня, в областях України буде хмарна погода з проясненнями. Подекуди буде невеликий дощ, туман та навіть заморозки.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Де пройдуть дощі з мокрим снігом і чи відступлять заморозки

Якою буде погода в Україні 15 жовтня?

Синоптики повідомляють, що в більшості областей 15 жовтня погоду без істотних опадів формуватиме поле підвищеного тиску. Лише на північному сході країни вдень прогнозують невеликий дощ.

"Над нами знаходиться холодна повітряна маса, тому при проясненнях у південних, центральних, східних і Сумській областях вночі очікуємо заморозки на поверхні ґрунту 0-3°, вдень також холодно", – кажуть в Укргідрометцентрі.

В середу, 15 жовтня, буде хмарно з проясненнями. Цього дня буде без істотних опадів, лише на північному сході країни вдень невеликий дощ. На Закарпатті вночі та вранці місцями туман.

Вітер очікується переважно західний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі 1 – 6 градусів тепла, у південних, центральних, східних і Сумській областях заморозки на поверхні ґрунту 0 – 3 градуси; вдень 6 – 11 градусів тепла, у південній частині до 14 градусів; в Карпатах вночі 0 – 3 градуси морозу, вдень 1 – 6 градусів тепла.

Якою буде температура в обласних центрах?

Київ +8...+10;

Ужгород +10...+12;

Львів +8...+10;

Івано-Франківськ +8...+10;

Тернопіль +8...+10;

Чернівці +8...+10;

Хмельницький +8...+10;

Луцьк +9...+11;

Рівне +9...+11;

Житомир +9...+11;

Вінниця +8...+10;

Одеса +11...+13;

Миколаїв +11...+13;

Херсон +11...+13;

Сімферополь +11...+13;

Кропивницький +8...+10;

Черкаси +8...+10;

Чернігів +8...+10;

Суми +8...+10;

Полтава +8...+10;

Дніпро +8...+10;

Запоріжжя +11...+13;

Донецьк +9...+11;

Луганськ +9...+11;

Харків +8...+10.



Погода на 15 жовтня / Карта Укргідрометцентру

Дивіться також "Подих зими": у Києві посеред осені пішов сніг та град

Погода в Україні