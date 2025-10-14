Укр Рус
Заморозки, подекуди дощі та туман: погода в Україні на 15 жовтня
14 жовтня, 18:12
3

Заморозки, подекуди дощі та туман: погода в Україні на 15 жовтня

Ірина Марціяш
Основні тези
  • В середу, 15 жовтня, в Україні буде хмарно з проясненнями. В цей день буде без істотних опадів.
  • Однак подекуди прогнозується невеликий дощ, а також заморозки.

В середу, 15 жовтня, в областях України буде хмарна погода з проясненнями. Подекуди буде невеликий дощ, туман та навіть заморозки.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода в Україні 15 жовтня?

Синоптики повідомляють, що в більшості областей 15 жовтня погоду без істотних опадів формуватиме поле підвищеного тиску. Лише на північному сході країни вдень прогнозують невеликий дощ. 

"Над нами знаходиться холодна повітряна маса, тому при проясненнях у південних, центральних, східних і Сумській областях вночі очікуємо заморозки на поверхні ґрунту 0-3°, вдень також холодно", – кажуть в Укргідрометцентрі.

В середу, 15 жовтня, буде хмарно з проясненнями. Цього дня буде без істотних опадів, лише на північному сході країни вдень невеликий дощ. На Закарпатті вночі та вранці місцями туман. 

Вітер очікується переважно західний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі 1 – 6 градусів тепла, у південних, центральних, східних і Сумській областях заморозки на поверхні ґрунту 0 – 3 градуси; вдень 6 – 11 градусів тепла, у південній частині до 14 градусів; в Карпатах вночі 0 – 3 градуси морозу, вдень 1 – 6 градусів тепла.

Якою буде температура в обласних центрах?

  • Київ +8...+10;

  • Ужгород +10...+12;

  • Львів +8...+10;

  • Івано-Франківськ +8...+10;

  • Тернопіль +8...+10;

  • Чернівці +8...+10;

  • Хмельницький +8...+10;

  • Луцьк +9...+11;

  • Рівне +9...+11;

  • Житомир +9...+11;

  • Вінниця +8...+10;

  • Одеса +11...+13;

  • Миколаїв +11...+13;

  • Херсон +11...+13;

  • Сімферополь +11...+13;

  • Кропивницький +8...+10;

  • Черкаси +8...+10;

  • Чернігів +8...+10;

  • Суми +8...+10;

  • Полтава +8...+10;

  • Дніпро +8...+10;

  • Запоріжжя +11...+13;

  • Донецьк +9...+11;

  • Луганськ +9...+11;

  • Харків +8...+10.


Погода на 15 жовтня / Карта Укргідрометцентру

Погода в Україні

  • Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища по Україні. Зокрема, вони проінформували про заморозки в частині регіонів. 

  • Вночі 15 жовтня у південних, центральних, східних та Сумській областях, вночі 16 жовтня у східній та південно-східній частинах та вночі 17 жовтня у східних областях очікуються заморозки на поверхні грунту 0 – 3 градуси.

  • До слова, в період з 13 по 15 жовтня подекуди в Україні пройдуть незначні дощі, в Карпатах варто очікувати мокрий сніг.