С солнцем и без дождей: прогноз погоды на 5 декабря

Если в предыдущий день погода была преимущественно пасмурной, то в пятницу, 5 декабря, выглянет солнышко. Теплее всего традиционно будет на Закарпатье и в Крыму. Холоднее всего – на Востоке, ночью там возможен маленький минус.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой прогноз погоды в Украине на 5 декабря?

Синоптики рассказали, что особых изменений не будет, теплую погоду без осадков и дальше будет предопределять поле высокого давления и теплая воздушная масса.

Ветер юго-восточный, восточный, и будет двигаться со скоростью 5 – 10 метров в секунду, но обратите внимание, что в большинстве западных и Винницкой областях местами порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. По температуре, ночью +1...+6, на востоке страны и в Карпатах от +2 до -3; днем +3...+8, на крайнем западе страны, юге Одесской области и в Крыму несколько теплее - +7...+12,

– говорится в сообщении.

Какой будет погода 5 декабря в Киеве?

Прогнозируют облачную погоду с прояснениями и без осадков. Ветер юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду.

Температура по области ночью +1...+6, днем +3...+8; в Киеве ночью +2...+4, днем +5...+7.

Погода в областных центрах

Киев +5...+7

Ужгород +9...+11

Львов +9...+11

Ивано-Франковск +7...+9

Тернополь +7...+9

Черновцы +7...+9

Хмельницкий +7...+9

Луцк +9...+11

Ровно +7...+9

Житомир +5...+7

Винница +5...+7

Одесса +6...+8

Николаев +7...+9

Херсон +7...+9

Симферополь +10...+12

Кропивницкий +5...+7

Черкассы +5...+7

Чернигов +4...+6

Сумы +4...+6

Полтава +5...+7

Днепр +4...+6

Запорожье +6...+8

Донецк +2...+4

Луганск +2...+4

Харьков +3...+5



Прогноз погоды в Украине на 5 декабря / Укргидрометцентр

Когда же будет снег и похолодает?