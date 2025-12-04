Укр Рус
24 Канал Новости Украины С солнцем и без дождей: прогноз погоды на 5 декабря
4 декабря, 14:51
С солнцем и без дождей: прогноз погоды на 5 декабря

Ирина Чеботникова

Если в предыдущий день погода была преимущественно пасмурной, то в пятницу, 5 декабря, выглянет солнышко. Теплее всего традиционно будет на Закарпатье и в Крыму. Холоднее всего – на Востоке, ночью там возможен маленький минус.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой прогноз погоды в Украине на 5 декабря?

Синоптики рассказали, что особых изменений не будет, теплую погоду без осадков и дальше будет предопределять поле высокого давления и теплая воздушная масса.

Ветер юго-восточный, восточный, и будет двигаться со скоростью 5 – 10 метров в секунду, но обратите внимание, что в большинстве западных и Винницкой областях местами порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. По температуре, ночью +1...+6, на востоке страны и в Карпатах от +2 до -3; днем +3...+8, на крайнем западе страны, юге Одесской области и в Крыму несколько теплее - +7...+12, 
– говорится в сообщении.

Какой будет погода 5 декабря в Киеве?

Прогнозируют облачную погоду с прояснениями и без осадков. Ветер юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду.

Температура по области ночью +1...+6, днем +3...+8; в Киеве ночью +2...+4, днем +5...+7.

Погода в областных центрах

  • Киев +5...+7
  • Ужгород +9...+11
  • Львов +9...+11
  • Ивано-Франковск +7...+9
  • Тернополь +7...+9
  • Черновцы +7...+9
  • Хмельницкий +7...+9
  • Луцк +9...+11
  • Ровно +7...+9
  • Житомир +5...+7
  • Винница +5...+7
  • Одесса +6...+8
  • Николаев +7...+9
  • Херсон +7...+9
  • Симферополь +10...+12
  • Кропивницкий +5...+7
  • Черкассы +5...+7
  • Чернигов +4...+6
  • Сумы +4...+6
  • Полтава +5...+7
  • Днепр +4...+6
  • Запорожье +6...+8
  • Донецк +2...+4
  • Луганск +2...+4
  • Харьков +3...+5


Когда же будет снег и похолодает?

  • В Укргидрометцентре писали, что средняя температура в декабре будет между -3 до +5. То есть на 2 градуса выше нормы.

  • Руководитель отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня в конце ноября говорила, что сильных осадков ждать пока не стоит. Однако может быть мороз до -6...-8.

  • Синоптик Игорь Кибальчич также не прогнозировал осадки. По его данным, сейчас можно говорить разве что о дождях и туманах.