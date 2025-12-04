Із сонцем і без дощів: прогноз погоди на 5 грудня

Якщо у попередній день погода була переважно похмурою, то в п'ятницю, 5 грудня, визирне сонечко. Найтепліше традиційно буде на Закарпатті та в Криму. Найхолодніше – на Сході, уночі там можливий маленький мінус.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Який прогноз погоди в Україні на 5 грудня?

Синоптики розповіли, що особливих змін не буде, теплу погоду без опадів і далі зумовлюватиме поле високого тиску та тепла повітряна маса.

Вітер південно-східний, східний, і рухатиметься зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду, але зверніть увагу, що у більшості західних та Вінницькій областях місцями пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду. Щодо температури, вночі +1...+6, на сході країни та в Карпатах від +2 до -3; вдень +3...+8, на крайньому заході країни, півдні Одещини та в Криму дещо тепліше - +7...+12,

– ідеться в дописі.

Якою буде погода 5 грудня у Києві?

Прогнозують хмарну погоду з проясненнями і без опадів. Вітер південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду.

Температура по області вночі +1...+6, вдень +3...+8; у Києві вночі +2...+4, вдень +5...+7.

Погода в обласних центрах

Київ +5...+7

Ужгород +9...+11

Львів +9...+11

Івано-Франківськ +7...+9

Тернопіль +7...+9

Чернівці +7...+9

Хмельницький +7...+9

Луцьк +9...+11

Рівне +7...+9

Житомир +5...+7

Вінниця +5...+7

Одеса +6...+8

Миколаїв +7...+9

Херсон +7...+9

Сімферополь +10...+12

Кропивницький +5...+7

Черкаси +5...+7

Чернігів +4...+6

Суми +4...+6

Полтава +5...+7

Дніпро +4...+6

Запоріжжя +6...+8

Донецьк +2...+4

Луганськ +2...+4

Харків +3...+5



Прогноз погоди в Україні на 5 грудня / Укргідрометцентр

Коли ж буде сніг і похолодає?