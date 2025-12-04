Укр Рус
24 Канал Новини України Із сонцем і без дощів: прогноз погоди на 5 грудня
4 грудня, 14:51
3

Із сонцем і без дощів: прогноз погоди на 5 грудня

Ірина Чеботнікова

Якщо у попередній день погода була переважно похмурою, то в п'ятницю, 5 грудня, визирне сонечко. Найтепліше традиційно буде на Закарпатті та в Криму. Найхолодніше – на Сході, уночі там можливий маленький мінус.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр

Дивіться також Нові правила бронювання, "зимова тисяча" та хто втратить пенсії: що зміниться з 1 грудня 

Який прогноз погоди в Україні на 5 грудня? 

Синоптики розповіли, що особливих змін не буде, теплу погоду без опадів і далі зумовлюватиме поле високого тиску та тепла повітряна маса. 

Вітер південно-східний, східний, і рухатиметься зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду, але зверніть увагу, що у більшості західних та Вінницькій областях місцями пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду. Щодо температури, вночі +1...+6, на сході країни та в Карпатах від +2 до -3; вдень +3...+8, на крайньому заході країни, півдні Одещини та в Криму дещо тепліше - +7...+12, 
– ідеться в дописі. 

Якою буде погода 5 грудня у Києві? 

Прогнозують хмарну погоду з проясненнями і без опадів. Вітер південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду. 

Температура по області вночі +1...+6, вдень +3...+8; у Києві вночі +2...+4, вдень +5...+7. 

Погода в обласних центрах 

  • Київ +5...+7
  • Ужгород +9...+11
  • Львів +9...+11
  • Івано-Франківськ +7...+9
  • Тернопіль +7...+9
  • Чернівці +7...+9
  • Хмельницький +7...+9
  • Луцьк +9...+11
  • Рівне +7...+9
  • Житомир +5...+7
  • Вінниця +5...+7
  • Одеса +6...+8
  • Миколаїв +7...+9
  • Херсон +7...+9
  • Сімферополь +10...+12
  • Кропивницький +5...+7
  • Черкаси +5...+7
  • Чернігів +4...+6
  • Суми +4...+6
  • Полтава +5...+7
  • Дніпро +4...+6
  • Запоріжжя +6...+8
  • Донецьк +2...+4
  • Луганськ +2...+4
  • Харків +3...+5 


Прогноз погоди в Україні на 5 грудня / Укргідрометцентр 

Коли ж буде сніг і похолодає?

  • В Укргідрометцентрі писали, що середня температура в грудні буде між -3 до +5. Тобто на 2 градуси вищою за норму.

  • Керівниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня наприкінці листопада говорила, що сильних опадів чекати поки не варто. Проте може бути мороз до -6...-8.

  • Синоптик Ігор Кібальчич також не прогнозував опади. За його даними, наразі можна говорити хіба що про дощі та тумани.