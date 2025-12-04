Із сонцем і без дощів: прогноз погоди на 5 грудня
Якщо у попередній день погода була переважно похмурою, то в п'ятницю, 5 грудня, визирне сонечко. Найтепліше традиційно буде на Закарпатті та в Криму. Найхолодніше – на Сході, уночі там можливий маленький мінус.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Який прогноз погоди в Україні на 5 грудня?
Синоптики розповіли, що особливих змін не буде, теплу погоду без опадів і далі зумовлюватиме поле високого тиску та тепла повітряна маса.
Вітер південно-східний, східний, і рухатиметься зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду, але зверніть увагу, що у більшості західних та Вінницькій областях місцями пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду. Щодо температури, вночі +1...+6, на сході країни та в Карпатах від +2 до -3; вдень +3...+8, на крайньому заході країни, півдні Одещини та в Криму дещо тепліше - +7...+12,
– ідеться в дописі.
Якою буде погода 5 грудня у Києві?
Прогнозують хмарну погоду з проясненнями і без опадів. Вітер південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду.
Температура по області вночі +1...+6, вдень +3...+8; у Києві вночі +2...+4, вдень +5...+7.
Погода в обласних центрах
- Київ +5...+7
- Ужгород +9...+11
- Львів +9...+11
- Івано-Франківськ +7...+9
- Тернопіль +7...+9
- Чернівці +7...+9
- Хмельницький +7...+9
- Луцьк +9...+11
- Рівне +7...+9
- Житомир +5...+7
- Вінниця +5...+7
- Одеса +6...+8
- Миколаїв +7...+9
- Херсон +7...+9
- Сімферополь +10...+12
- Кропивницький +5...+7
- Черкаси +5...+7
- Чернігів +4...+6
- Суми +4...+6
- Полтава +5...+7
- Дніпро +4...+6
- Запоріжжя +6...+8
- Донецьк +2...+4
- Луганськ +2...+4
- Харків +3...+5
Прогноз погоди в Україні на 5 грудня / Укргідрометцентр
Коли ж буде сніг і похолодає?
В Укргідрометцентрі писали, що середня температура в грудні буде між -3 до +5. Тобто на 2 градуси вищою за норму.
Керівниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня наприкінці листопада говорила, що сильних опадів чекати поки не варто. Проте може бути мороз до -6...-8.
Синоптик Ігор Кібальчич також не прогнозував опади. За його даними, наразі можна говорити хіба що про дощі та тумани.