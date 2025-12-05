Укр Рус
5 декабря, 16:44
Снижение дневных температур и ночные морозы: прогноз погоды на 6 декабря

Маргарита Волошина

Погода в Украине в субботу, 6 декабря, будет облачной с прояснениями. Осадков в этот день синоптики не предвидят, однако местами возможны сильные порывы ветра.

По сравнению с предыдущими днями температурные показатели несколько снизятся. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Какой будет погода 6 декабря?

По данным синоптиков, осадков в Украине в течение 6 декабря не будет из-за повышенного атмосферного давления. Ветер будет двигаться с юго-востока и востока, со скоростью в пределах от 7 до 12 метров в секунду.

В южной части страны возможны сильные порывы ветра, скоростью от 15 до 20 метров в секунду. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в медах от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза.

В то же время на крайнем западе страны, побережье морей и в Крыму в эти часы ожидается от 0 до 5 градусов тепла. В течение дня температура воздуха составит в пределах от 1 до 6 градусов тепла.

На территории Закарпатья, юге Одесской области и в Крыму в это время ожидается от 6 до 11 градусов тепла.

Какая температура будет в крупных городах?

  • Киев +1...+3;
  • Ужгород +8...+10;
  • Львов +3...+5;
  • Ивано-Франковск +3...+5;
  • Тернополь +3...+5;
  • Черновцы +3...+5;
  • Хмельницкий +3....+5;
  • Луцк +3...+5;
  • Ровно +3....+5;
  • Житомир +3....+5;
  • Винница +3....+5;
  • Одесса +6...+8;
  • Николаев +6...+8;
  • Херсон +6...+8;
  • Симферополь +8...+10;
  • Кропивницкий +3...+5;
  • Черкассы +3...+5;
  • Чернигов +3....+5;
  • Сумы +3...+5;
  • Полтава +3....+5;
  • Днепр +3....+5;
  • Запорожье +6...+8;
  • Донецк +2...+4;
  • Луганск +1...+3;
  • Харьков +3...+5.


Прогноз погоды в Украине на 6 декабря 2025 года / Карта Укргидрометцентра

Что прогнозировали синоптики на ближайшее время?

  • Ранее синоптики сообщали, что погода в Украине в течение ближайших нескольких суток не претерпит значительных изменений. Для некоторых регионов прогнозируют ночные морозы и снижение температур в течение выходных.

  • В общем, как уже отмечали синоптики, в начале декабря температура воздуха будет в основном теплой. Кое-где возможны ночные морозы, но преимущественно показатели не будут опускаться ниже нуля.