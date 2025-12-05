Снижение дневных температур и ночные морозы: прогноз погоды на 6 декабря

Погода в Украине в субботу, 6 декабря, будет облачной с прояснениями. Осадков в этот день синоптики не предвидят, однако местами возможны сильные порывы ветра.

По сравнению с предыдущими днями температурные показатели несколько снизятся. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Какой будет погода 6 декабря?

По данным синоптиков, осадков в Украине в течение 6 декабря не будет из-за повышенного атмосферного давления. Ветер будет двигаться с юго-востока и востока, со скоростью в пределах от 7 до 12 метров в секунду.

В южной части страны возможны сильные порывы ветра, скоростью от 15 до 20 метров в секунду. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в медах от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза.

В то же время на крайнем западе страны, побережье морей и в Крыму в эти часы ожидается от 0 до 5 градусов тепла. В течение дня температура воздуха составит в пределах от 1 до 6 градусов тепла.

На территории Закарпатья, юге Одесской области и в Крыму в это время ожидается от 6 до 11 градусов тепла.

Какая температура будет в крупных городах?

Киев +1...+3;

Ужгород +8...+10;

Львов +3...+5;

Ивано-Франковск +3...+5;

Тернополь +3...+5;

Черновцы +3...+5;

Хмельницкий +3....+5;

Луцк +3...+5;

Ровно +3....+5;

Житомир +3....+5;

Винница +3....+5;

Одесса +6...+8;

Николаев +6...+8;

Херсон +6...+8;

Симферополь +8...+10;

Кропивницкий +3...+5;

Черкассы +3...+5;

Чернигов +3....+5;

Сумы +3...+5;

Полтава +3....+5;

Днепр +3....+5;

Запорожье +6...+8;

Донецк +2...+4;

Луганск +1...+3;

Харьков +3...+5.



Прогноз погоды в Украине на 6 декабря 2025 года / Карта Укргидрометцентра

