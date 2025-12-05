Зниження денних температур та нічні морози: прогноз погоди на 6 грудня

Погода в Україні у суботу, 6 грудня, буде хмарною з проясненнями. Опадів цього дня синоптики не передбачають, проте подекуди можливі сильні пориви вітру.

У порівнянні з попередніми днями температурні показники дещо знизяться. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Якою буде погода 6 грудня?

За даними синоптиків, опадів в Україні протягом 6 грудня не буде через підвищений атмосферний тиск. Вітер рухатиметься з південного сходу та сходу, зі швидкістю в межах від 7 до 12 метрів за секунду.

У південній частині країни можливі сильні пориви вітру, швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду. Температура повітря у нічний час коливатиметься в медах від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу.

Водночас на крайньому заході країни, узбережжі морів та у Криму у ці години очікується від 0 до 5 градусів тепла. Протягом дня температура повітря становитиме в межах від 1 до 6 градусів тепла.

На території Закарпаття, півдні Одеської області та у Криму в цей час очікується від 6 до 11 градусів тепла.

Яка температура буде у великих містах?

Київ +1...+3;

Ужгород +8...+10;

Львів +3...+5;

Івано-Франківськ +3...+5;

Тернопіль +3...+5;

Чернівці +3...+5;

Хмельницький +3...+5;

Луцьк +3...+5;

Рівне +3...+5;

Житомир +3...+5;

Вінниця +3...+5;

Одеса +6...+8;

Миколаїв +6...+8;

Херсон +6...+8;

Сімферополь +8...+10;

Кропивницький +3...+5;

Черкаси +3...+5;

Чернігів +3...+5;

Суми +3...+5;

Полтава +3...+5;

Дніпро +3...+5;

Запоріжжя +6...+8;

Донецьк +2...+4;

Луганськ +1...+3;

Харків +3...+5.



Прогноз погоди в Україні на 6 грудня 2025 року / Карта Укргідрометцентру

