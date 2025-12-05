Укр Рус
Зниження денних температур та нічні морози: прогноз погоди на 6 грудня
5 грудня, 16:44
Зниження денних температур та нічні морози: прогноз погоди на 6 грудня

Маргарита Волошина

Погода в Україні у суботу, 6 грудня, буде хмарною з проясненнями. Опадів цього дня синоптики не передбачають, проте подекуди можливі сильні пориви вітру.

У порівнянні з попередніми днями температурні показники дещо знизяться. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Якою буде погода 6 грудня?

За даними синоптиків, опадів в Україні протягом 6 грудня не буде через підвищений атмосферний тиск. Вітер рухатиметься з південного сходу та сходу, зі швидкістю в межах від 7 до 12 метрів за секунду. 

У південній частині країни можливі сильні пориви вітру, швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду. Температура повітря у нічний час коливатиметься в медах від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу. 

Водночас на крайньому заході країни, узбережжі морів та у Криму у ці години очікується від 0 до 5 градусів тепла. Протягом дня температура повітря становитиме в межах від 1 до 6 градусів тепла. 

На території Закарпаття, півдні Одеської області та у Криму в цей час очікується від 6 до 11 градусів тепла.

Яка температура буде у великих містах?

  • Київ +1...+3;
  • Ужгород +8...+10;
  • Львів +3...+5;
  • Івано-Франківськ +3...+5;
  • Тернопіль +3...+5;
  • Чернівці +3...+5;
  • Хмельницький +3...+5;
  • Луцьк +3...+5;
  • Рівне +3...+5;
  • Житомир +3...+5;
  • Вінниця +3...+5;
  • Одеса +6...+8;
  • Миколаїв +6...+8;
  • Херсон +6...+8;
  • Сімферополь +8...+10;
  • Кропивницький +3...+5;
  • Черкаси +3...+5;
  • Чернігів +3...+5;
  • Суми +3...+5;
  • Полтава +3...+5;
  • Дніпро +3...+5;
  • Запоріжжя +6...+8;
  • Донецьк +2...+4;
  • Луганськ +1...+3;
  • Харків +3...+5.


Прогноз погоди в Україні на 6 грудня 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Що прогнозували синоптики на найближчий час?

  • Раніше синоптики повідомляли, що погода в Україні протягом найближчих кількох діб не зазнає значних змін. Для деяких регіонів прогнозують нічні морози та зниження температур протягом вихідних.

  • Загалом, як вже зазначали синоптики, на початку грудня температура повітря буде здебільшого теплою. Подекуди можливі нічні морози, але переважно показники не опускатимуться нижче нуля.