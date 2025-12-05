Зниження денних температур та нічні морози: прогноз погоди на 6 грудня
Погода в Україні у суботу, 6 грудня, буде хмарною з проясненнями. Опадів цього дня синоптики не передбачають, проте подекуди можливі сильні пориви вітру.
У порівнянні з попередніми днями температурні показники дещо знизяться. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.
Якою буде погода 6 грудня?
За даними синоптиків, опадів в Україні протягом 6 грудня не буде через підвищений атмосферний тиск. Вітер рухатиметься з південного сходу та сходу, зі швидкістю в межах від 7 до 12 метрів за секунду.
У південній частині країни можливі сильні пориви вітру, швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду. Температура повітря у нічний час коливатиметься в медах від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу.
Водночас на крайньому заході країни, узбережжі морів та у Криму у ці години очікується від 0 до 5 градусів тепла. Протягом дня температура повітря становитиме в межах від 1 до 6 градусів тепла.
На території Закарпаття, півдні Одеської області та у Криму в цей час очікується від 6 до 11 градусів тепла.
Яка температура буде у великих містах?
- Київ +1...+3;
- Ужгород +8...+10;
- Львів +3...+5;
- Івано-Франківськ +3...+5;
- Тернопіль +3...+5;
- Чернівці +3...+5;
- Хмельницький +3...+5;
- Луцьк +3...+5;
- Рівне +3...+5;
- Житомир +3...+5;
- Вінниця +3...+5;
- Одеса +6...+8;
- Миколаїв +6...+8;
- Херсон +6...+8;
- Сімферополь +8...+10;
- Кропивницький +3...+5;
- Черкаси +3...+5;
- Чернігів +3...+5;
- Суми +3...+5;
- Полтава +3...+5;
- Дніпро +3...+5;
- Запоріжжя +6...+8;
- Донецьк +2...+4;
- Луганськ +1...+3;
- Харків +3...+5.
Прогноз погоди в Україні на 6 грудня 2025 року / Карта Укргідрометцентру
Що прогнозували синоптики на найближчий час?
Раніше синоптики повідомляли, що погода в Україні протягом найближчих кількох діб не зазнає значних змін. Для деяких регіонів прогнозують нічні морози та зниження температур протягом вихідних.
Загалом, як вже зазначали синоптики, на початку грудня температура повітря буде здебільшого теплою. Подекуди можливі нічні морози, але переважно показники не опускатимуться нижче нуля.