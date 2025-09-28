На следующей неделе в Украине ожидается переменчивая погода. В течение 7 дней будут и дожди, и солнечные дни, и заморозки ночью.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью синоптика Укргидрометцентра Натальи Птухи для Факты ICTV.

Какой будет погода на неделю?

В понедельник, 29 сентября, в Украине ожидаются дожди, поэтому температура будет ниже предыдущих +10...+17 градусов. А из-за облачности отступят ночные заморозки.

Дожди продлятся и во вторник, 30 сентября. А уже 1 октября осадки отойдут почти со всей территории страны. Они только в западных и юго-западных областях.

Ночью в эти двое суток, 30 сентября и 1 октября, температура воздуха в северных и восточных областях составит +1...+6. Однако на поверхности почвы снова могут быть слабые заморозки 0...-2 градуса, а днем – +8...+14,

– сообщила синоптик.

На юге Украины традиционно будет теплее. Ночью температура будет на уровне +7...+12, без заморозков, а днем воздух будет прогреваться до +12...+17.

В Карпатах в эти дни возможны осадки. 30 сентября и 1 октября будет мокрый снег, что для Карпат в этот период абсолютно нормально. В течение следующих дней погода сильно не изменится.

Какой будет погода в октябре?