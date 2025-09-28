Наступного тижня в Україні очікується мінлива погода. Протягом 7 днів будуть і дощі, і сонячні дні, і заморозки вночі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю синоптикині Укргідрометцентру Наталії Птухи для Факти ICTV.

Дивіться також Заморозки уже на порозі: коли та у яких областях України різко похолодає

Якою буде погода на тиждень?

У понеділок, 29 вересня, в Україні очікуються дощі, тому температура буде нижчою за попередні +10…+17 градусів. А через хмарність відступлять нічні заморозки.

Дощі триватимуть і у вівторок, 30 вересня. А вже 1 жовтня опади відійдуть майже з усієї території країни. Вони лише у західних і південно-західних областях.

Вночі у ці дві доби, 30 вересня та 1 жовтня, температура повітря у північних та східних областях становитиме +1…+6. Однак на поверхні ґрунту знову можуть бути слабкі заморозки 0…-2 градуси, а вдень – +8…+14,

– повідомила синоптикиня.

На півдні України традиційно буде тепліше. Вночі температура буде на рівні +7…+12, без заморозків, а вдень повітря прогріватиметься до +12…+17.

У Карпатах у ці дні можливі опади. 30 вересня і 1 жовтня буде мокрий сніг, що для Карпат в цей період абсолютно нормально. Протягом наступних днів погода сильно не зміниться.

Якою буде погода у жовтні?