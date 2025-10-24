Будут лить дожди и звучать гроза: погода в Украине 25 октября

В субботу, 25 октября, погода в Украине будет дождливой и прохладной. Лишь на Западе иногда будет выглядывать солнце, а на большинстве территории облачно будет весь день.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода в Украине 25 октября?

Синоптики прогнозируют, что ночью в большинстве северных, центральных и южных областей могут лить значительные дожди, а на остальной территории осадки будут умеренные. Кое-где будут также грозы.

Днем на Севере и Востоке ожидается небольшой дождь. В других регионах, вероятно, осадков не будет.

Ветер будет дуть преимущественно с западного направления, силой 7 – 12 метров в секунду. Усиление ветра до 15 – 20 метров в секунду прогнозируют ночью на Левобережье и днем местами в Карпатах.

Ночная температура воздуха будет колебаться от 6 до 11 градусов тепла. В западных областях столбики термометров будут показывать +2...+7 градусов. Днем ожидается 8 – 13 градусов тепла, на Юге страны прогреется до +17.

В Карпатах ночью возможно будет идти небольшой мокрый снег, а днем осадков не прогнозируют. На высокогорье температура воздуха ночью будет около 0 градусов, а днем – от +2 до +7 градусов.

Какая погода ожидается в областных центрах?

Киев +10...+12;

Ужгород +9...+11;

Львов +8...+10;

Ивано-Франковск +8...+10;

Тернополь +9...+11;

Черновцы +9...+11;

Хмельницкий +9...+11;

Луцк +8...+10;

Ровно +9...+11;

Житомир +10...+12;

Винница +10...+12;

Одесса +14...+16;

Николаев +14...+16;

Херсон +14...+16;

Симферополь +14...+16;

Кропивницкий +12...+14;

Черкассы +10...+12;

Чернигов +10...+12;

Сумы +11...+13;

Полтава +10...+12;

Днепр +11...+13;

Запорожье +14...+16;

Донецк +11...+13;

Луганск +13...+15;

Харьков +11...+13.



Прогноз погоды в Украине на 25 октября / Карта Укргидрометцентра

Какая погода ожидается в ближайшее время?