Будут лить дожди и звучать гроза: погода в Украине 25 октября
24 октября, 15:59
Будут лить дожди и звучать гроза: погода в Украине 25 октября

Дарья Смородская

В субботу, 25 октября, погода в Украине будет дождливой и прохладной. Лишь на Западе иногда будет выглядывать солнце, а на большинстве территории облачно будет весь день.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода в Украине 25 октября?

Синоптики прогнозируют, что ночью в большинстве северных, центральных и южных областей могут лить значительные дожди, а на остальной территории осадки будут умеренные. Кое-где будут также грозы.

Днем на Севере и Востоке ожидается небольшой дождь. В других регионах, вероятно, осадков не будет.

Ветер будет дуть преимущественно с западного направления, силой 7 – 12 метров в секунду. Усиление ветра до 15 – 20 метров в секунду прогнозируют ночью на Левобережье и днем местами в Карпатах.

Ночная температура воздуха будет колебаться от 6 до 11 градусов тепла. В западных областях столбики термометров будут показывать +2...+7 градусов. Днем ожидается 8 – 13 градусов тепла, на Юге страны прогреется до +17.

В Карпатах ночью возможно будет идти небольшой мокрый снег, а днем осадков не прогнозируют. На высокогорье температура воздуха ночью будет около 0 градусов, а днем – от +2 до +7 градусов.

Какая погода ожидается в областных центрах?

  • Киев +10...+12;
  • Ужгород +9...+11;
  • Львов +8...+10;
  • Ивано-Франковск +8...+10;
  • Тернополь +9...+11;
  • Черновцы +9...+11;
  • Хмельницкий +9...+11;
  • Луцк +8...+10;
  • Ровно +9...+11;
  • Житомир +10...+12;
  • Винница +10...+12;
  • Одесса +14...+16;
  • Николаев +14...+16;
  • Херсон +14...+16;
  • Симферополь +14...+16;
  • Кропивницкий +12...+14;
  • Черкассы +10...+12;
  • Чернигов +10...+12;
  • Сумы +11...+13;
  • Полтава +10...+12;
  • Днепр +11...+13;
  • Запорожье +14...+16;
  • Донецк +11...+13;
  • Луганск +13...+15;
  • Харьков +11...+13.


Прогноз погоды в Украине на 25 октября / Карта Укргидрометцентра

Какая погода ожидается в ближайшее время?

  • Грозы 25 октября прогнозируются в Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях. Значительные дожди в этот день будут лить на Житомирщине, Киевщине, Черниговщине, Черкасщине, Полтавщине, Кировоградщине, Николаевщине и Херсонщине.

  • На днях в Украине стало несколько теплее из-за смены холодных потоков на горячие с южных направлений, в результате чего преобладает комфортная осенняя погода без сильных ночных заморозков.

  • Ухудшение погоды не прогнозируется и в дальнейшем. 26 октября днем температура ночью составит +2...+7 градусов, а днем +7...+13 градусов, на Юге – +10...+16 градусов.