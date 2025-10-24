Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какой будет погода в Украине 25 октября?
Синоптики прогнозируют, что ночью в большинстве северных, центральных и южных областей могут лить значительные дожди, а на остальной территории осадки будут умеренные. Кое-где будут также грозы.
Днем на Севере и Востоке ожидается небольшой дождь. В других регионах, вероятно, осадков не будет.
Ветер будет дуть преимущественно с западного направления, силой 7 – 12 метров в секунду. Усиление ветра до 15 – 20 метров в секунду прогнозируют ночью на Левобережье и днем местами в Карпатах.
Ночная температура воздуха будет колебаться от 6 до 11 градусов тепла. В западных областях столбики термометров будут показывать +2...+7 градусов. Днем ожидается 8 – 13 градусов тепла, на Юге страны прогреется до +17.
В Карпатах ночью возможно будет идти небольшой мокрый снег, а днем осадков не прогнозируют. На высокогорье температура воздуха ночью будет около 0 градусов, а днем – от +2 до +7 градусов.
Какая погода ожидается в областных центрах?
- Киев +10...+12;
- Ужгород +9...+11;
- Львов +8...+10;
- Ивано-Франковск +8...+10;
- Тернополь +9...+11;
- Черновцы +9...+11;
- Хмельницкий +9...+11;
- Луцк +8...+10;
- Ровно +9...+11;
- Житомир +10...+12;
- Винница +10...+12;
- Одесса +14...+16;
- Николаев +14...+16;
- Херсон +14...+16;
- Симферополь +14...+16;
- Кропивницкий +12...+14;
- Черкассы +10...+12;
- Чернигов +10...+12;
- Сумы +11...+13;
- Полтава +10...+12;
- Днепр +11...+13;
- Запорожье +14...+16;
- Донецк +11...+13;
- Луганск +13...+15;
- Харьков +11...+13.
Прогноз погоды в Украине на 25 октября / Карта Укргидрометцентра
Какая погода ожидается в ближайшее время?
Грозы 25 октября прогнозируются в Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях. Значительные дожди в этот день будут лить на Житомирщине, Киевщине, Черниговщине, Черкасщине, Полтавщине, Кировоградщине, Николаевщине и Херсонщине.
На днях в Украине стало несколько теплее из-за смены холодных потоков на горячие с южных направлений, в результате чего преобладает комфортная осенняя погода без сильных ночных заморозков.
Ухудшение погоды не прогнозируется и в дальнейшем. 26 октября днем температура ночью составит +2...+7 градусов, а днем +7...+13 градусов, на Юге – +10...+16 градусов.