Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Якою буде погода в Україні 25 жовтня?
Синоптики прогнозують, що вночі в більшості північних, центральних та південних областей можуть лити значні дощі, а на решті території опади будуть помірні. Подекуди будуть також грози.
Вдень на Півночі та Сході очікується невеликий дощ. В інших регіонах, ймовірно, опадів не буде.
Вітер дутиме переважно із західного напрямку, силою 7 – 12 метрів за секунду. Посилення вітру до 15 – 20 метрів за секунду прогнозують уночі на Лівобережжі та вдень місцями в Карпатах.
Нічна температура повітря коливатиметься від 6 до 11 градусів тепла. У західних областях стовпчики термометрів показуватимуть +2…+7 градусів. Удень очікується 8 – 13 градусів тепла, на Півдні країни прогріється до +17.
У Карпатах вночі можливо йтиме невеликий мокрий сніг, а вдень опадів не прогнозують. На високогір'ї температура повітря вночі буде близько 0 градусів, а вдень – від +2 до +7 градусів.
Яка погода очікується в обласних центрах?
- Київ +10...+12;
- Ужгород +9...+11;
- Львів +8...+10;
- Івано-Франківськ +8...+10;
- Тернопіль +9...+11;
- Чернівці +9…+11;
- Хмельницький +9…+11;
- Луцьк +8...+10;
- Рівне +9...+11;
- Житомир +10...+12;
- Вінниця +10...+12;
- Одеса +14...+16;
- Миколаїв +14...+16;
- Херсон +14...+16;
- Сімферополь +14...+16;
- Кропивницький +12...+14;
- Черкаси +10...+12;
- Чернігів +10...+12;
- Суми +11...+13;
- Полтава +10...+12;
- Дніпро +11...+13;
- Запоріжжя +14...+16;
- Донецьк +11...+13;
- Луганськ +13...+15;
- Харків +11…+13.
Прогноз погоди в Україні на 25 жовтня / Карта Укргідрометцентру
Яка погода очікується найближчим часом?
Грози 25 жовтня прогнозуються в Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. Значні дощі цього дня литимуть на Житомирщині, Київщині, Чернігівщині, Черкащині, Полтавщині, Кіровоградщині, Миколаївщині та Херсонщині.
Цими днями в Україні стало дещо тепліше через зміну холодних потоків на гарячі з південних напрямків, внаслідок чого переважає комфортна осіння погода без сильних нічних заморозків.
Погіршення погоди не прогнозується й надалі. 26 жовтня вдень температура вночі становитиме +2…+7 градусів, а вдень +7…+13 градусів, на Півдні – +10…+16 градусів.