Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода в Україні 25 жовтня?

Синоптики прогнозують, що вночі в більшості північних, центральних та південних областей можуть лити значні дощі, а на решті території опади будуть помірні. Подекуди будуть також грози.

Вдень на Півночі та Сході очікується невеликий дощ. В інших регіонах, ймовірно, опадів не буде.

Вітер дутиме переважно із західного напрямку, силою 7 – 12 метрів за секунду. Посилення вітру до 15 – 20 метрів за секунду прогнозують уночі на Лівобережжі та вдень місцями в Карпатах.

Нічна температура повітря коливатиметься від 6 до 11 градусів тепла. У західних областях стовпчики термометрів показуватимуть +2…+7 градусів. Удень очікується 8 – 13 градусів тепла, на Півдні країни прогріється до +17.

У Карпатах вночі можливо йтиме невеликий мокрий сніг, а вдень опадів не прогнозують. На високогір'ї температура повітря вночі буде близько 0 градусів, а вдень – від +2 до +7 градусів.

Яка погода очікується в обласних центрах?

  • Київ +10...+12;
  • Ужгород +9...+11;
  • Львів +8...+10;
  • Івано-Франківськ +8...+10;
  • Тернопіль +9...+11;
  • Чернівці +9…+11;
  • Хмельницький +9…+11;
  • Луцьк +8...+10;
  • Рівне +9...+11;
  • Житомир +10...+12;
  • Вінниця +10...+12;
  • Одеса +14...+16;
  • Миколаїв +14...+16;
  • Херсон +14...+16;
  • Сімферополь +14...+16;
  • Кропивницький +12...+14;
  • Черкаси +10...+12;
  • Чернігів +10...+12;
  • Суми +11...+13;
  • Полтава +10...+12;
  • Дніпро +11...+13;
  • Запоріжжя +14...+16;
  • Донецьк +11...+13;
  • Луганськ +13...+15;
  • Харків +11…+13.


Прогноз погоди в Україні на 25 жовтня / Карта Укргідрометцентру

Яка погода очікується найближчим часом?

  • Грози 25 жовтня прогнозуються в Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. Значні дощі цього дня литимуть на Житомирщині, Київщині, Чернігівщині, Черкащині, Полтавщині, Кіровоградщині, Миколаївщині та Херсонщині.

  • Цими днями в Україні стало дещо тепліше через зміну холодних потоків на гарячі з південних напрямків, внаслідок чого переважає комфортна осіння погода без сильних нічних заморозків.

  • Погіршення погоди не прогнозується й надалі. 26 жовтня вдень температура вночі становитиме +2…+7 градусів, а вдень +7…+13 градусів, на Півдні – +10…+16 градусів.