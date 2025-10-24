Литимуть дощі та звучатиме гроза: погода в Україні 25 жовтня

У суботу, 25 жовтня, погода в Україні буде дощовою та прохолодною. Лише на Заході іноді визиратиме сонце, а на більшості території хмарно буде весь день.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода в Україні 25 жовтня?

Синоптики прогнозують, що вночі в більшості північних, центральних та південних областей можуть лити значні дощі, а на решті території опади будуть помірні. Подекуди будуть також грози.

Вдень на Півночі та Сході очікується невеликий дощ. В інших регіонах, ймовірно, опадів не буде.

Вітер дутиме переважно із західного напрямку, силою 7 – 12 метрів за секунду. Посилення вітру до 15 – 20 метрів за секунду прогнозують уночі на Лівобережжі та вдень місцями в Карпатах.

Нічна температура повітря коливатиметься від 6 до 11 градусів тепла. У західних областях стовпчики термометрів показуватимуть +2…+7 градусів. Удень очікується 8 – 13 градусів тепла, на Півдні країни прогріється до +17.

У Карпатах вночі можливо йтиме невеликий мокрий сніг, а вдень опадів не прогнозують. На високогір'ї температура повітря вночі буде близько 0 градусів, а вдень – від +2 до +7 градусів.

Яка погода очікується в обласних центрах?

Київ +10...+12;

Ужгород +9...+11;

Львів +8...+10;

Івано-Франківськ +8...+10;

Тернопіль +9...+11;

Чернівці +9…+11;

Хмельницький +9…+11;

Луцьк +8...+10;

Рівне +9...+11;

Житомир +10...+12;

Вінниця +10...+12;

Одеса +14...+16;

Миколаїв +14...+16;

Херсон +14...+16;

Сімферополь +14...+16;

Кропивницький +12...+14;

Черкаси +10...+12;

Чернігів +10...+12;

Суми +11...+13;

Полтава +10...+12;

Дніпро +11...+13;

Запоріжжя +14...+16;

Донецьк +11...+13;

Луганськ +13...+15;

Харків +11…+13.



Прогноз погоди в Україні на 25 жовтня / Карта Укргідрометцентру

Яка погода очікується найближчим часом?