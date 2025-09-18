В Украине распространяются сообщения о якобы "снеге в ближайшее время". В то же время синоптики призывают не доверять любым громким заголовкам в сети.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Когда в Украине может выпасть снег?

В Укргидрометцентре объяснили, что именно они предоставляют официальные прогнозы, основанные на проверенных расчетах и опыте специалистов.

По словам специалистов, долгосрочные прогнозы являются лишь ориентировочными тенденциями: они могут существенно варьироваться в зависимости от развития атмосферных процессов, ведь погода является динамичной и меняется ежедневно.

По расчетам нескольких прогностических моделей после 25 сентября действительно ожидается похолодание из-за поступления прохладного воздуха с севера, но точнее об этом можно говорить после обновления модельных данных в начале следующей недели,

– добавили в Укргидрометцентре.

Синоптик Наталья Птуха также отметила, что громкие "прогнозы", которые украинцы распространяли в сети, уже неоднократно не оправдывались.

Тот хайп, который сейчас разгоняют некоторые метео- и телеграм-блогеры, особенно когда уже "кричат" о снеге, – официально мы этого подтвердить не можем. Атмосфера очень подвижная и переменчивая. Было много случаев, когда за 7 – 10 суток блогеры давали громкие прогнозы, а потом они не оправдывались,

– сказала она в комментарии "Фокусу".

По словам синоптика, пока можно говорить лишь о наличии определенной тенденции, однако конкретных прогнозов пока нет. До 25 сентября будут сохраняться комфортные погодные условия: ночью 22 – 23 сентября температура будет колебаться от +11 до +17 градусов, днем – от +24 до +30, а на востоке страны местами будет достигать +32.

Какой будет погода в Украине?