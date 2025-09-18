Чи випаде в Україні сніг у вересні: в Укргідрометцентрі прокоментували гучні прогнози
- Укргідрометцентр зазначив, що прогнози про сніг наприкінці вересня є необґрунтованими, і синоптики поки що не можуть підтвердити ці заяви.
- До 25 вересня в Україні очікуються комфортні погодні умови з температурою вдень від +24 до +30 градусів, а на сході місцями до +32.
В Україні ширяться повідомлення про нібито "сніг найближчим часом". Водночас синоптики закликають не довіряти будь-яким гучним заголовкам у мережі.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Читайте також Синоптики попереджають про дощі та шквали: які області зачепить негода
Коли в Україні може випасти сніг?
В Укргідрометцентрі пояснили, що саме вони надають офіційні прогнози, засновані на перевірених розрахунках і досвіді спеціалістів.
За словами фахівців, довгострокові прогнози є лише орієнтовними тенденціями: вони можуть суттєво варіюватися залежно від розвитку атмосферних процесів, адже погода є динамічною і змінюється щодня.
За розрахунками кількох прогностичних моделей після 25 вересня дійсно очікується похолодання через надходження прохолодного повітря з півночі, але точніше про це можна говорити після оновлення модельних даних на початку наступного тижня,
– додали в Укргідрометцентрі.
Синоптикиня Наталія Птуха також наголосила, що гучні "прогнози", які українці поширювали в мережі, вже неодноразово не справджувалися.
Отой хайп, який зараз розганяють деякі метео- й телеграм-блогери, особливо коли вже "кричать" про сніг, – офіційно ми цього підтвердити не можемо. Атмосфера дуже рухлива й мінлива. Було багато випадків, коли за 7 – 10 діб блогери давали гучні прогнози, а потім вони не справджувалися,
– сказала вона в коментарі "Фокусу".
За словами синопткині, наразі можна говорити лише про наявність певної тенденції, однак конкретних прогнозів поки що немає. До 25 вересня зберігатимуться комфортні погодні умови: уночі 22 – 23 вересня температура коливатиметься від +11 до +17 градусів, удень – від +24 до +30, а на сході країни місцями сягатиме +32.
Якою буде погода в Україні?
Загалом восени в Україні переважатиме температура повітря вища за кліматичну норму. Це стосується всіх трьох місяців, розповіла в коментарі 24 Каналу завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух.
Стосовно бабиного літа, то такі процеси можливі й у цьому році, проте коли це відбудеться і скільки може бути таких періодів – зараз сказати важко.
Тим часом у Карпатах 18 вересня настала справжня осінь. У частині регіону тримається туман, а температура впала до "мінусу"