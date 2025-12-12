Укр Рус
12 декабря, 15:27
Дождь со снегом, туман и морозы: прогноз погоды на 13 декабря

Надежда Батюк

Погода в Украине в субботу, 13 декабря, будет облачной с прояснениями. В некоторых областях выпадет дождь со снегом.

Тогда как в других регионах сутки пройдут без осадков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода в Украине?

По данным синоптиков, ночью в Украине, кроме юго-запада, местами будет небольшой дождь со снегом. Однако днем осадков не прогнозируют. На Закарпатье и в Карпатах ночью и утром возможен туман.

Ветер будет северо-западным со скоростью до 7-12 метров в секунду, на Левобережье ночью и утром прогнозируют порывы до 15-20 метров в секунду.

Температура в течение суток на северо-востоке и востоке страны будет колебаться от +1 до +6 градусов мороза, на остальной территории – от +2 тепла до -3 мороза. Тогда как днем на западе и юге страны столбики термометров будут показывать +1...+6 градусов тепла.

Какая температура будет в украинских городах?

  • Киев 0...-2;
  • Ужгород +3...+5;
  • Львов +3...+5;
  • Ивано-Франковск +3...+5;
  • Тернополь +3...+5;
  • Черновцы +3...+5;
  • Хмельницкий +3....+5;
  • Луцк +3...+5;
  • Ровно +3...+5;
  • Житомир -1...+1;
  • Винница -1...+1;
  • Одесса +3....+5;
  • Николаев +3...+5;
  • Херсон +1...+3;
  • Симферополь +3...+5;
  • Кропивницкий -1...+1;
  • Черкассы -1...+1;
  • Чернигов -4...-2;
  • Сумы -4...-2;
  • Полтава -4...-2;
  • Днепр -1...+1;
  • Запорожье +1....+3;
  • Донецк 0...-2;
  • Луганск -3...-1;
  • Харьков -4...-2.


Прогноз погоды в Украине на 13 декабря / Скриншот карты Укргидрометцентра

