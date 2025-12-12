Укр Рус
Дощ зі снігом, туман та морози: прогноз погоди на 13 грудня
12 грудня, 15:27
2

Дощ зі снігом, туман та морози: прогноз погоди на 13 грудня

Надія Батюк

Погода в Україні у суботу, 13 грудня, буде хмарною з проясненнями. У деяких областях випаде дощ зі снігом.

Тоді як в інших регіонах доба мине без опадів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода в Україні?

За даними синоптиків, вночі в Україні, крім південного заходу, місцями буде невеликий дощ зі снігом. Однак вдень опадів не прогнозують. На Закарпатті та в Карпатах вночі та вранці можливий туман. 

Вітер буде північно-західним зі швидкістю до 7-12 метрів за секунду, на Лівобережжі вночі та вранці прогнозують пориви до 15-20 метрів за секунду. 

Температура протягом доби на північному сході та сході країни коливатиметься від +1 до +6 градусів морозу, на решті території – від +2 тепла до -3 морозу. Тоді як вдень на заході та півдні країни стовпчики термометрів показуватимуть +1…+6 градусів тепла.

Яка температура буде в українських містах?

  • Київ 0…-2;
  • Ужгород +3...+5;
  • Львів +3...+5;
  • Івано-Франківськ +3...+5;
  • Тернопіль +3...+5;
  • Чернівці +3...+5;
  • Хмельницький +3...+5;
  • Луцьк +3...+5;
  • Рівне +3...+5;
  • Житомир -1...+1;
  • Вінниця -1...+1;
  • Одеса +3...+5;
  • Миколаїв +3...+5;
  • Херсон +1...+3;
  • Сімферополь +3...+5;
  • Кропивницький -1...+1;
  • Черкаси -1...+1;
  • Чернігів -4…-2;
  • Суми -4…-2;
  • Полтава -4…-2;
  • Дніпро -1...+1;
  • Запоріжжя +1...+3;
  • Донецьк 0…-2;
  • Луганськ -3…-1;
  • Харків -4…-2.


Прогноз погоди в Україні на 13 грудня / Скриншот карти Укргідрометцентру

Що варто знати про погоду в Україні?

  • Цього року в Україні взимку очікується вища температура повітря на 1,5-2 градуси, ніж зазвичай. Водночас можуть бути короткочасні похолодання, опади та небезпечні стихійні явища.

  • До кінця тижня в Україні очікуються опади у вигляді мокрого снігу, місцями можливий дощ зі снігом. Утім, сталого снігового покриву найближчим часом не передбачається через високі температури.