Дощ зі снігом, туман та морози: прогноз погоди на 13 грудня

Погода в Україні у суботу, 13 грудня, буде хмарною з проясненнями. У деяких областях випаде дощ зі снігом.

Тоді як в інших регіонах доба мине без опадів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Які області накриють дощі, а де чекати сніг

Якою буде погода в Україні?

За даними синоптиків, вночі в Україні, крім південного заходу, місцями буде невеликий дощ зі снігом. Однак вдень опадів не прогнозують. На Закарпатті та в Карпатах вночі та вранці можливий туман.

Вітер буде північно-західним зі швидкістю до 7-12 метрів за секунду, на Лівобережжі вночі та вранці прогнозують пориви до 15-20 метрів за секунду.

Температура протягом доби на північному сході та сході країни коливатиметься від +1 до +6 градусів морозу, на решті території – від +2 тепла до -3 морозу. Тоді як вдень на заході та півдні країни стовпчики термометрів показуватимуть +1…+6 градусів тепла.

Яка температура буде в українських містах?

Київ 0…-2;

Ужгород +3...+5;

Львів +3...+5;

Івано-Франківськ +3...+5;

Тернопіль +3...+5;

Чернівці +3...+5;

Хмельницький +3...+5;

Луцьк +3...+5;

Рівне +3...+5;

Житомир -1...+1;

Вінниця -1...+1;

Одеса +3...+5;

Миколаїв +3...+5;

Херсон +1...+3;

Сімферополь +3...+5;

Кропивницький -1...+1;

Черкаси -1...+1;

Чернігів -4…-2;

Суми -4…-2;

Полтава -4…-2;

Дніпро -1...+1;

Запоріжжя +1...+3;

Донецьк 0…-2;

Луганськ -3…-1;

Харків -4…-2.



Прогноз погоди в Україні на 13 грудня / Скриншот карти Укргідрометцентру

Що варто знати про погоду в Україні?