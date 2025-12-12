Дощ зі снігом, туман та морози: прогноз погоди на 13 грудня
Погода в Україні у суботу, 13 грудня, буде хмарною з проясненнями. У деяких областях випаде дощ зі снігом.
Тоді як в інших регіонах доба мине без опадів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Дивіться також Які області накриють дощі, а де чекати сніг
Якою буде погода в Україні?
За даними синоптиків, вночі в Україні, крім південного заходу, місцями буде невеликий дощ зі снігом. Однак вдень опадів не прогнозують. На Закарпатті та в Карпатах вночі та вранці можливий туман.
Вітер буде північно-західним зі швидкістю до 7-12 метрів за секунду, на Лівобережжі вночі та вранці прогнозують пориви до 15-20 метрів за секунду.
Температура протягом доби на північному сході та сході країни коливатиметься від +1 до +6 градусів морозу, на решті території – від +2 тепла до -3 морозу. Тоді як вдень на заході та півдні країни стовпчики термометрів показуватимуть +1…+6 градусів тепла.
Яка температура буде в українських містах?
- Київ 0…-2;
- Ужгород +3...+5;
- Львів +3...+5;
- Івано-Франківськ +3...+5;
- Тернопіль +3...+5;
- Чернівці +3...+5;
- Хмельницький +3...+5;
- Луцьк +3...+5;
- Рівне +3...+5;
- Житомир -1...+1;
- Вінниця -1...+1;
- Одеса +3...+5;
- Миколаїв +3...+5;
- Херсон +1...+3;
- Сімферополь +3...+5;
- Кропивницький -1...+1;
- Черкаси -1...+1;
- Чернігів -4…-2;
- Суми -4…-2;
- Полтава -4…-2;
- Дніпро -1...+1;
- Запоріжжя +1...+3;
- Донецьк 0…-2;
- Луганськ -3…-1;
- Харків -4…-2.
Прогноз погоди в Україні на 13 грудня / Скриншот карти Укргідрометцентру
Що варто знати про погоду в Україні?
Цього року в Україні взимку очікується вища температура повітря на 1,5-2 градуси, ніж зазвичай. Водночас можуть бути короткочасні похолодання, опади та небезпечні стихійні явища.
До кінця тижня в Україні очікуються опади у вигляді мокрого снігу, місцями можливий дощ зі снігом. Утім, сталого снігового покриву найближчим часом не передбачається через високі температури.