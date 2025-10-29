На Западе незначительные дожди, а в Карпатах – сильные порывы ветра: прогноз погоды на 30 октября

Погода в Украине в четверг, 30 октября, будет ветреной. В большинстве областей день пройдет без осадков.

Однако в некоторых регионах возможен незначительный дождь. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода в Украине?

По данным синоптиков, погоду без осадков в Украине будет формировать поле повышенного давления. Однако на крайнем западе страны днем атмосферный фронт обусловит небольшой дождь. Ветер будет преимущественно южным и будет двигаться со скоростью до 7 – 12 метров в секунду.

Ночью в Карпатах, днем в западных областях местами ожидаются порывы до 15 – 20 метров в секунду.

В большинстве регионов ночью столбики термометров будут показывать от +2 до +7 градусов тепла, днем – от +11 до +16 градусов, на юге – до +18 градусов. Тогда как в Карпатах ночью будет около 0, а днем температура составит +4...+9 градусов тепла.

Какой будет температура в областных центрах?

Киев +13...+15;

Ужгород +14...+16;

Львов +14...+16;

Ивано-Франковск +14...+16;

Тернополь +13...+15;

Черновцы +13...+15;

Хмельницкий +13...+15;

Луцк +14...+16;

Ровно +13...+15;

Житомир +13...+15;

Винница +13...+15;

Одесса +17...+19;

Николаев +15...+17;

Херсон +15...+17;

Симферополь +15...+17;

Кропивницкий +13...+15;

Черкассы +13...+15;

Чернигов +12...+14;

Сумы +11...+13;

Полтава +13...+15;

Днепр +12...+14;

Запорожье +15...+17;

Донецк +11...+13;

Луганск +9...+11;

Харьков +13...+15.



Прогноз погоды в Украине на 30 октября / Скриншот карты Укргидрометцентра

Погода в Украине: коротко о главном