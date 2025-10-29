Укр Рус
24 Канал Новини України На Заході незначні дощі, а в Карпатах – сильні пориви вітру: прогноз погоди на 30 жовтня
29 жовтня, 15:52
3

На Заході незначні дощі, а в Карпатах – сильні пориви вітру: прогноз погоди на 30 жовтня

Надія Батюк

Погода в Україні у четвер, 30 жовтня, буде вітряною. У більшості областей день мине без опадів.

Однак у деяких регіонах можливий незначний дощ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода в Україні?

За даними синоптиків, погоду без опадів в Україні формуватиме поле підвищеного тиску. Проте на крайньому заході країни вдень атмосферний фронт зумовить невеликий дощ. Вітер буде переважно південним та рухатиметься зі швидкістю до 7 – 12 метрів за секунду.

Вночі у Карпатах, вдень у західних областях місцями очікуються пориви до 15 – 20 метрів за секунду. 

У більшості регіонів вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +2 до +7 градусів тепла, вдень – від +11 до +16 градусів, на півдні – до +18 градусів. Тоді як у Карпатах вночі буде близько 0, а вдень температура становитиме +4…+9 градусів тепла.

Якою буде температура в обласних центрах?

  • Київ +13...+15;
  • Ужгород +14...+16;
  • Львів +14...+16;
  • Івано-Франківськ +14...+16;
  • Тернопіль +13...+15;
  • Чернівці +13...+15;
  • Хмельницький +13...+15;
  • Луцьк +14...+16;
  • Рівне +13...+15;
  • Житомир +13...+15;
  • Вінниця +13...+15;
  • Одеса +17...+19;
  • Миколаїв +15...+17;
  • Херсон +15...+17;
  • Сімферополь +15...+17;
  • Кропивницький +13...+15;
  • Черкаси +13...+15;
  • Чернігів +12...+14;
  • Суми +11...+13;
  • Полтава +13...+15;
  • Дніпро +12...+14;
  • Запоріжжя +15...+17;
  • Донецьк +11...+13;
  • Луганськ +9...+11;
  • Харків +13...+15.


Прогноз погоди в Україні на 30 жовтня / Скриншот карти Укргідрометцентру

Погода в Україні: коротко про головне

  • Кінець жовтня пройде з дощами у східних, Чернігівській та Сумській областях. Температура повітря вночі коливатиметься в межах від 2 до 9 градусів тепла. Вдень прогнозують від 10 до 16 градусів тепла. Водночас у південних областях 31 жовтня сонце пригріє до 20 градусів тепла.

  • Синоптики прогнозують, що у листопаді середня місячна температура здебільшого буде від 1 до 8 градусів тепла, що на 1 – 2 градуси вище за норму. Тоді як кількість опадів очікується на рівні 34 – 77 міліметрів, в Карпатах місцями 100 міліметрів, що становить 80 – 100% від норми.