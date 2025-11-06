В Украину идет мороз и туман: прогноз погоды на 7 ноября

Погода в Украине в пятницу, 7 ноября, будет без осадков. В некоторых регионах возможен туман.

В течение дня ожидается ветер переменных направлений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Будут ли дожди в Украине в ближайшие дни

Какая погода будет в Украине?

По данным синоптиков, погоду по территории Украины будет определять поле высокого атмосферного давления, поэтому осадков не ожидается. Однако ночью и утром в северных, восточных, Винницкой областях и в Карпатском регионе местами возможны туманы.

Ветер будет переменных направлений со скоростью до 3 – 8 метров в секунду. Территория Украины будет оставаться в умеренно-теплой воздушной массе, поэтому температурный фон почти не изменится. Ночью ожидается 0...+5 градусов тепла, тогда как в дневные часы – +8...+13 градусов.

Стоит отметить, что на юге страны будет несколько теплее. Ночью столбики термометров будут показывать от +4 до +9 градусов тепла, днем – +11...+16 градусов. В Карпатах синоптики прогнозируют ночью от +1 тепла до -4 мороза, днем – в пределах +3...+8 градусов тепла.

Какая температура будет в областных центрах?

Киев +9...+11;

Ужгород +12...+14;

Львов +10...+12;

Ивано-Франковск +10...+12;

Тернополь +10...+12;

Черновцы +11...+13;

Хмельницкий +10...+12;

Луцк +10...+12;

Ровно +10...+12;

Житомир +10...+12;

Винница +11...+13;

Одесса +11...+13;

Николаев +13...+15;

Херсон +13...+15;

Симферополь +15...+17;

Кропивницкий +11...+13;

Черкассы +11...+13;

Чернигов +10...+12;

Сумы +9...+11;

Полтава +11...+13;

Днепр +12...+14;

Запорожье +14...+16;

Донецк +11...+13;

Луганск +9...+11;

Харьков +10...+12.

Погода в Украине: коротко о главном