До України йде мороз і туман: прогноз погоди на 7 листопада
6 листопада, 15:32
До України йде мороз і туман: прогноз погоди на 7 листопада

Надія Батюк

Погода в Україні у п'ятницю, 7 листопада, буде без опадів. У деяких регіонах можливий туман.

Впродовж дня очікується вітер змінних напрямків. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Яка погода буде в Україні?

За даними синоптиків, погоду по території України визначатиме поле високого атмосферного тиску, тому опадів не очікується. Проте вночі та вранці у північних, східних, Вінницькій областях і в Карпатському регіоні місцями можливі тумани.

Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю до 3 – 8 метрів за секунду. Територія України залишатиметься в помірно-теплій повітряній масі, тож температурний фон майже не зміниться. Вночі очікується 0…+5 градусів тепла, тоді як в денні години – +8…+13 градусів.

Варто зазначити, що на півдні країни буде дещо тепліше. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +4 до +9 градусів тепла, вдень – +11…+16 градусів. У Карпатах синоптики прогнозують вночі від +1 тепла до -4 морозу, вдень – у межах +3…+8 градусів тепла.

Яка температура буде в обласних центрах?

  • Київ +9...+11;
  • Ужгород +12...+14;
  • Львів +10...+12;
  • Івано-Франківськ +10...+12;
  • Тернопіль +10...+12;
  • Чернівці +11...+13;
  • Хмельницький +10...+12;
  • Луцьк +10...+12;
  • Рівне +10...+12;
  • Житомир +10...+12;
  • Вінниця +11...+13;
  • Одеса +11...+13;
  • Миколаїв +13...+15;
  • Херсон +13...+15;
  • Сімферополь +15...+17;
  • Кропивницький +11...+13;
  • Черкаси +11...+13;
  • Чернігів +10...+12;
  • Суми +9...+11;
  • Полтава +11...+13;
  • Дніпро +12...+14;
  • Запоріжжя +14...+16;
  • Донецьк +11...+13;
  • Луганськ +9...+11;
  • Харків +10...+12.

Погода в Україні: коротко про головне

  • Зауважимо, що у другій половині тижня очікується зниження нічних температур до 1 – 7 градусів тепла. У високогір'ї Карпат можливі морози, але на решті території України прогнозують плюсові температури.

  • В інтерв'ю 24 Каналу представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, що в листопаді середня місячна температура в Україні може бути вищою за норму на 1,5 – 2 градуси. Тоді як кількість опадів очікується в межах норми.

  • Також в цьому місяці ймовірне потепління. Однак різкого підвищення температури синоптики поки не прогнозують.