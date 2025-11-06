До України йде мороз і туман: прогноз погоди на 7 листопада
Погода в Україні у п'ятницю, 7 листопада, буде без опадів. У деяких регіонах можливий туман.
Впродовж дня очікується вітер змінних напрямків. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Дивіться також Чи будуть дощі в Україні найближчими днями
Яка погода буде в Україні?
За даними синоптиків, погоду по території України визначатиме поле високого атмосферного тиску, тому опадів не очікується. Проте вночі та вранці у північних, східних, Вінницькій областях і в Карпатському регіоні місцями можливі тумани.
Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю до 3 – 8 метрів за секунду. Територія України залишатиметься в помірно-теплій повітряній масі, тож температурний фон майже не зміниться. Вночі очікується 0…+5 градусів тепла, тоді як в денні години – +8…+13 градусів.
Варто зазначити, що на півдні країни буде дещо тепліше. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +4 до +9 градусів тепла, вдень – +11…+16 градусів. У Карпатах синоптики прогнозують вночі від +1 тепла до -4 морозу, вдень – у межах +3…+8 градусів тепла.
Яка температура буде в обласних центрах?
- Київ +9...+11;
- Ужгород +12...+14;
- Львів +10...+12;
- Івано-Франківськ +10...+12;
- Тернопіль +10...+12;
- Чернівці +11...+13;
- Хмельницький +10...+12;
- Луцьк +10...+12;
- Рівне +10...+12;
- Житомир +10...+12;
- Вінниця +11...+13;
- Одеса +11...+13;
- Миколаїв +13...+15;
- Херсон +13...+15;
- Сімферополь +15...+17;
- Кропивницький +11...+13;
- Черкаси +11...+13;
- Чернігів +10...+12;
- Суми +9...+11;
- Полтава +11...+13;
- Дніпро +12...+14;
- Запоріжжя +14...+16;
- Донецьк +11...+13;
- Луганськ +9...+11;
- Харків +10...+12.
Погода в Україні: коротко про головне
Зауважимо, що у другій половині тижня очікується зниження нічних температур до 1 – 7 градусів тепла. У високогір'ї Карпат можливі морози, але на решті території України прогнозують плюсові температури.
В інтерв'ю 24 Каналу представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, що в листопаді середня місячна температура в Україні може бути вищою за норму на 1,5 – 2 градуси. Тоді як кількість опадів очікується в межах норми.
Також в цьому місяці ймовірне потепління. Однак різкого підвищення температури синоптики поки не прогнозують.