На Львовщину надвигаются затяжные дожди: когда ждать прояснений
- На Львовщине ожидаются продолжительные дожди и сильный ветер с порывами 15–20 м/с.
- Температура воздуха будет колебаться от +5 до +12. Во Львове ожидается +9 – +11.
На Львовщине ожидаются сильные осадки в течение нескольких дней подряд. Температура будет оставаться относительно мягкой.
Синоптики сообщают о длительной облачной погоде с осадками на Львовщине. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Украинский Гидрометеорологический центр.
Какой будет погода во Львовской области на этой неделе?
Утренняя температура 10 октября на Львовщине составила 10 градусов тепла, относительная влажность – 93%.
В течение дня температура воздуха в области будет колебаться от +5 до +12. Во Львове ожидается +9 – +11. Наблюдается сильный северо-западный ветер с порывами 15–20 метров в секунду.
Синоптики советуют приготовить зонты и резиновые сапожки. А также просят учитывать сильные порывы ветра.
Небольшие прояснения специалисты прогнозируют в воскресенье и понедельник, однако дожди и облачность сохранятся как минимум до среды, 15 октября.
Какой прогноз погоды на осень в Украине?
Дождливая погода будет держаться до конца этой недели, и впоследствии осадки будут уменьшаться. Температура будет оставаться низкой.
Из-за облачности, пока что заморозков не будет. Ночью температура будет колебаться от +3 до +13 градусов.
Сейчас снег ожидается только на высокогорье Карпат, остальной территории Украины стоит ожидать небольшой дождь.