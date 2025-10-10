На Львівщину насуваються затяжні дощі: коли чекати прояснень
- На Львівщині очікуються тривалі дощі та сильний вітер з поривами 15–20 м/с.
- Температура повітря коливатиметься від +5 до +12. У Львові очікується +9 – +11.
На Львівщині очікуються сильні опади протягом кількох днів поспіль. Температура залишатиметься відносно м'якою.
Синоптики повідомляють про тривалу хмарну погоду з опадами на Львівщині. Про це пише 24 Канал із посиланням на Український Гідрометеорологічний центр.
Якою буде погода у Львівській області цього тижня?
Ранкова температура 10 жовтня на Львівщині становила 10 градусів тепла, відносна вологість – 93%.
Протягом дня температура повітря в області коливатиметься від +5 до +12. У Львові очікується +9 – +11. Спостерігається сильний північно-західний вітер з поривами 15 – 20 метрів на секунду.
Синоптики радять приготувати парасолі та гумові чобітки. А також просять враховувати сильні пориви вітру.
Невеликі прояснення фахівці прогнозують у неділю та понеділок, проте дощі та хмарність утримаються щонайменше до середи, 15 жовтня.
Який прогноз погоди на осінь в Україні?
Дощова погода триматиметься до кінця цього тижня, та згодом опади зменшуватимуться. Температура залишатиметься низькою.
Через хмарність, поки що заморозків не буде. Вночі температура коливатиметься від +3 до +13 градусів.
Наразі сніг очікується лише на високогір'ї Карпат, решті території України варто очікувати невеликий дощ.