Часть областей накроют осадки: в каких областях пройдут дожди

В Украине в течение ближайших суток в большинстве регионов ожидаются умеренные осадки. Дождей не ожидается только в 8 областях, речь идет о западной части страны.

Впрочем, надолго осадки в Украине не задержатся. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Какие области накроют дожди?

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, центральные, восточные, южные и некоторые северные области накроют незначительные, а местами умеренные дожди. Температура воздуха днем в этих регионах будет колебаться от 8 до 15 градусов тепла.

В то же время в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой и Закарпатской областях осадков не ожидается. Там прогнозируют от 10 до 13 градусов тепла в дневные часы.



Прогноз погоды на 5 ноября 2025 года / Карта Укргидрометцентра

Впрочем, уже 6 ноября осадки временно отойдут. В течение четверга синоптики прогнозируют дожди только в Николаевской, Одесской, Херсонской и Запорожской областях, а также в Крыму. В других регионах без осадков.

Температура воздуха в Украине в течение 6 ноября ночью будет колебаться в диапазоне от 4 до 9 градусов тепла. В то же время в дневные часы она, согласно прогнозу, составит в пределах от 9 до 15 градусов тепла.



Прогноз погоды на 6 ноября 2025 года / Карта Укргидрометцентра

Какая погода будет в ближайшие дни?