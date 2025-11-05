Часть областей накроют осадки: в каких областях пройдут дожди
- В Украине ожидаются осадки в большинстве областей с температурой от 8 до 15 градусов тепла днем.
- Дождей не будет только в западных областях, там синоптики прогнозируют от 10 до 13 градусов тепла.
В Украине в течение ближайших суток в большинстве регионов ожидаются умеренные осадки. Дождей не ожидается только в 8 областях, речь идет о западной части страны.
Впрочем, надолго осадки в Украине не задержатся. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Смотрите также Резкое похолодание или неожиданное потепление: изменится ли погода в ближайшее время
Какие области накроют дожди?
Согласно прогнозу Укргидрометцентра, центральные, восточные, южные и некоторые северные области накроют незначительные, а местами умеренные дожди. Температура воздуха днем в этих регионах будет колебаться от 8 до 15 градусов тепла.
В то же время в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой и Закарпатской областях осадков не ожидается. Там прогнозируют от 10 до 13 градусов тепла в дневные часы.
Прогноз погоды на 5 ноября 2025 года / Карта Укргидрометцентра
Впрочем, уже 6 ноября осадки временно отойдут. В течение четверга синоптики прогнозируют дожди только в Николаевской, Одесской, Херсонской и Запорожской областях, а также в Крыму. В других регионах без осадков.
Температура воздуха в Украине в течение 6 ноября ночью будет колебаться в диапазоне от 4 до 9 градусов тепла. В то же время в дневные часы она, согласно прогнозу, составит в пределах от 9 до 15 градусов тепла.
Прогноз погоды на 6 ноября 2025 года / Карта Укргидрометцентра
Какая погода будет в ближайшие дни?
К слову, в течение следующих нескольких дней похолодание в Украине ожидать не стоит. Наоборот – температура воздуха будет оставаться теплой, несмотря на незначительные дожди, которые пройдут в части областей.
Погода на этой неделе в основном будет комфортной, из-за теплых воздушных масс столбики термометров в ближайшее время будут показывать температуру воздуха значительно выше климатической нормы.
Отметим, что в конце ноября, как предупреждали синоптики, в Украину скорее всего вернется резкое похолодание. Температура воздуха упадет примерно с 25 ноября, и продержится до 3 декабря.