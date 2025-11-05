Укр Рус
24 Канал Новини України Частину областей накриють опади: в яких областях пройдуть дощі
5 листопада, 08:00
3

Частину областей накриють опади: в яких областях пройдуть дощі

Маргарита Волошина
Основні тези
  • В Україні очікуються опади у більшості областей із температурою від 8 до 15 градусів тепла вдень.
  • Дощів не буде тільки у західних областях, там синоптики прогнозують від 10 до 13 градусів тепла.

В Україні протягом найближчої доби у більшості регіонів очікуються помірні опади. Дощів не очікується лише у 8 областях, ідеться про західну частину країни.

Утім, надовго опади в Україні не затримаються. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Дивіться також Різке похолодання чи неочікуване потепління: чи зміниться погода найближчим часом 

Які області накриють дощі?

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, центральні, східні, південні та деякі північні області накриють незначні, а місцями помірні дощі. Температура повітря вдень у цих регіонах коливатиметься від 8 до 15 градусів тепла. 

Водночас у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій та Закарпатській областях опадів не очікується. Там прогнозують від 10 до 13 градусів тепла у денні години.


Прогноз погоди на 5 листопада 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Утім, вже 6 листопада опади тимчасово відійдуть. Протягом четверга синоптики прогнозують дощі лише у Миколаївській, Одеській, Херсонській та Запорізькій областях, а також у Криму. В інших регіонах без опадів.

Температура повітря в Україні протягом 6 листопада вночі коливатиметься в діапазоні від 4 до 9 градусів тепла. Водночас у денні години вона, згідно з прогнозом, становитиме в межах від 9 до 15 градусів тепла.


Прогноз погоди на 6 листопада 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Яка погода буде найближчими днями?

  • До слова, впродовж наступних кількох днів похолодання в Україні очікувати не варто. Навпаки – температура повітря залишатиметься теплою, попри незначні дощі, які пройдуть у частині областей.

  • Погода цього тижня здебільшого буде комфортною, через теплі повітряні маси стовпчики термометрів найближчим часом будуть показувати температуру повітря значно вищу за кліматичну норму.

  • Зазначимо, що наприкінці листопада, як попереджали синоптики, до України радше за все повернеться різке похолодання. Температура повітря впаде приблизно з 25 листопада, і протримається до 3 грудня.