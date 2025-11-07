  • Владимир Зеленский 1 ноября сообщил, что он поручил подготовить специальную программу транспортной поддержки украинцев.

  • В Укрзализныце отметили, что они приобщаются к "Зимней Поддержке". Там объяснили, что 3 000 километров – это расстояние самого длинного рейса по Украине в обоих направлениях.

  • В компании указали, что программа поможет уменьшить нагрузку в пиковые периоды, ведь будет стимулировать путешествия в непиковые периоды.