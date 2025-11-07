Владимир Зеленский 1 ноября сообщил, что он поручил подготовить специальную программу транспортной поддержки украинцев.
В Укрзализныце отметили, что они приобщаются к "Зимней Поддержке". Там объяснили, что 3 000 километров – это расстояние самого длинного рейса по Украине в обоих направлениях.
В компании указали, что программа поможет уменьшить нагрузку в пиковые периоды, ведь будет стимулировать путешествия в непиковые периоды.
Программа "УЗ-3000" по бесплатным поездкам: Свириденко назвала дату запуска
- Глава украинского правительства высказалась о программе УЗ-3000 по бесплатным перевозкам.
- Она назвала конкретную дату, когда должна запуститься эта программа.
В Украине недавно анонсировали новую программу транспортной поддержки для украинцев УЗ-3000. Глава правительства назвала дату старта программы.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление Юлии Свириденко во время заседания ВР.
Когда начнет действовать программа УЗ-3000?
Программа по бесплатным перевозкам по железной дороге УЗ-3000 должна заработать уже 1 декабря, и будет действовать в течение 4 месяцев.
Глава правительства Юлия Свириденко на часе вопросов к правительству сообщила, что программа, по которой украинцы смогут бесплатно ездить поездами "Укрзализныци" в пределах общего лимита 3000 километров, будет реализовываться в течение 4 месяцев, когда есть низкий спрос на УЗ, но есть постоянные высокие расходы.
