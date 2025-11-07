В Україні нещодавно анонсували нову програму транспортної підтримки для українців – "УЗ-3000". Глава уряду назвала дату старту програми.

Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву Юлії Свириденко під час засідання ВР.

Коли почне діяти програма "УЗ-3000"?

Програма з безкоштовних перевезень залізницею "УЗ-3000" повинна запрацювати вже 1 грудня, і діятиме протягом 4 місяців.

Глава уряду Юлія Свириденко на годині запитань до уряду повідомила, що програма, за якою українці зможуть безкоштовно їздити потягами "Укрзалізниці" в межах загального ліміту 3000 кілометрів, буде реалізовуватися впродовж 4 місяців, коли є низький попит на УЗ, але є постійні високі видатки.

Що відомо про "УЗ-3000"?