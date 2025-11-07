Володимир Зеленський 1 листопада повідомив, що він доручив підготувати спеціальну програму транспортної підтримки українців.
В Укрзалізниці зазначили, що вони долучаються до "Зимової Підтримки". Там пояснили, що 3 000 кілометрів – це відстань найдовшого рейсу по Україні в обох напрямках.
В компанії вказали, що програма допоможе зменшити навантаження в пікові періоди, адже стимулюватиме подорожі в непікові періоди.
Програма "УЗ-3000" з безкоштовних поїздок: Свириденко назвала дату запуску
- Глава українського уряду висловилася про програму УЗ-3000 з безкоштовних перевезень.
- Вона назвала конкретну дату, коли має запуститися ця програма.
В Україні нещодавно анонсували нову програму транспортної підтримки для українців – "УЗ-3000". Глава уряду назвала дату старту програми.
24 Канал з посиланням на заяву Юлії Свириденко під час засідання ВР.
Коли почне діяти програма "УЗ-3000"?
Програма з безкоштовних перевезень залізницею "УЗ-3000" повинна запрацювати вже 1 грудня, і діятиме протягом 4 місяців.
Глава уряду Юлія Свириденко на годині запитань до уряду повідомила, що програма, за якою українці зможуть безкоштовно їздити потягами "Укрзалізниці" в межах загального ліміту 3000 кілометрів, буде реалізовуватися впродовж 4 місяців, коли є низький попит на УЗ, але є постійні високі видатки.
