  • Володимир Зеленський 1 листопада повідомив, що він доручив підготувати спеціальну програму транспортної підтримки українців.

  • В Укрзалізниці зазначили, що вони долучаються до "Зимової Підтримки". Там пояснили, що 3 000 кілометрів – це відстань найдовшого рейсу по Україні в обох напрямках.

  • В компанії вказали, що програма допоможе зменшити навантаження в пікові періоди, адже стимулюватиме подорожі в непікові періоди.