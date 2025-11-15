Взгляды людей разные: как прошла антикоррупционная акция на Майдане
- 15 ноября на Майдане состоялась акция протеста против коррупции, инициатор – общественный деятель Мария Барабаш.
- Активисты пришли с плакатами и украинскими флагами, они требуют привлечения к ответственности фигурантов дела о коррупции в энергетике.
В центре Киева на Майдане 15 ноября состоялась акция протеста против коррупции в Украине. Участие в ней приняли ориентировочно полсотни человек. В руках они держали плакаты с надписями, в частности такими: "Нет коррупции. Да победе", "Воспитываю ребенка дома. Воспитываю власть – здесь", "Кому война, а кому коррупция".
Ведущая 24 Канала Яна Богославская, которая находилась на месте событий, отметила, что операция "Мидас" и пленки Миндича, которые обнародовало НАБУ в рамках расследования о хищении средств в энергосекторе Украины, всколыхнули общество, однако акция на Майдане массовой не была.
Смотрите также Свинарчуки, золотые батоны и миндичгейт: история украинской коррупции – кто и как бежал из Украины с миллиардами
Что озвучили участники акции?
Инициатор акции – общественный деятель Мария Барабаш. Она сделала призыв к людям прийти в субботу на Майдан и выступить против коррупции во власти. Следует отметить, что эту идею подхватило много российских пропагандистов, в том числе экс-нардеп Украины и беглец Олег Царев.
Ведущая 24 Канала пообщалась с митингующими. Один из них ранее участвовал в акциях в поддержку НАБУ и САП, а сегодня выступает против коррупции в стране. Люди пришли с украинскими флагами и выкрикивали лозунги.
Народ Украины, пусть пока в количестве 100 человек, но вышел, видя весь этот позор в государственной власти, которая продолжается не то что не один месяц – не один год. Они используют закон как произвол, власть как способ обогащения и мародерства у своего же народа, у своих же ВСУ, – озвучил один из митингующих.
Другая активистка, которая вышла сегодня на Майдан, сказала, что не пришла свергать власть и совершать революцию. Она призывает к тому, чтобы борьба с коррупцией в нашем государстве была предметной, чтобы украинцы увидели реальные приговоры для фигурантов таких дел.
Сегодня мы здесь, чтобы проявить свою гражданскую позицию и сказать, что коррупция во время войны вообще недопустима. Это самое страшное преступление! Это о людях, которые внутри страны воруют и забирают деньги у ВСУ, армии, больниц в то время, когда украинцы донатят и отдают последнее, – озвучила Наталья, митингующая.
Были и другие взгляды. Активист Владимир, который тоже пришел в центр столицы, выступает напрямую против действующего президента Украины Владимира Зеленского.
Как прошла антикоррупционная акция в Киеве / Фото 24 Канала
Основное о коррупционном скандале в энергосекторе Украины:
10 ноября НАБУ и САП сообщили, что проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики. На это ушло 15 месяцев работы. Удалось задокументировать деятельность высокоуровневой преступной организации, участники которой выстроили коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в том числе АО "Энергоатом". В частности, были проведены обыски у экс-министра энергетики Германа Галущенко.
Впоследствии следователи НАБУ получили аудиозаписи в рамках операции "Мидас". На них фигурирует бизнесмен и совладелец "Квартала 95" Тимур Миндич, бывший глава Минэнерго Герман Галущенко, представитель Энергоатома Дмитрий Басов, советник Галущенко – Игорь Миронюк.
- НАБУ задержало пять человек, еще семерым членам преступной организации сообщили о подозрении. Основной деятельностью организации было получение неправомерной выгоды от контрагентов Энергоатома (от 10 до 15% от стоимости контрактов). Средства легализировались через столичный бэк-офис. Через него прошло почти 100 миллионов долларов.