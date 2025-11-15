Погляди людей різні: як пройшла антикорупційна акція на Майдані

У центрі Києва на Майдані 15 листопада відбулась акція протесту проти корупції в Україні. Участь у ній взяли орієнтовно пів сотні людей. У руках вони тримали плакати з надписами, зокрема такими: "Ні корупції. Так перемозі", "Виховую дитину вдома. Виховую владу – тут", "Кому війна, а кому корупція".

Ведуча 24 Каналу Яна Богославська, яка перебувала на місці подій, зазначила, що операція "Мідас" і плівки Міндіча, які оприлюднило НАБУ в межах розслідування про розкрадання коштів в енергосекторі України, сколихнули суспільство, однак акція на Майдані масовою не була.

Дивіться також Свинарчуки, "золоті батони" та міндічгейт: історія української корупції – хто та як втікав з України з мільярдами

Що озвучили учасники акції?

Ініціаторка акції – громадська діячка Марія Барабаш. Вона зробила заклик до людей прийти у суботу на Майдан і виступити проти корупції у владі. Слід зазначити, що цю ідею підхопило багато російських пропагандистів, зокрема екснардеп України й втікач Олег Царьов.

Ведуча 24 Каналу поспілкувалась із мітингувальниками. Один з них раніше брав участь в акціях на підтримку НАБУ і САП, а сьогодні виступає проти корупції в країні. Люди прийшли з українськими прапорами й викрикували гасла.

Народ України, нехай поки що в кількості 100 людей, але вийшов, бачачи всю цю ганьбу в державній владі, яка продовжується не те що не один місяць, не один рік. Вони використовують закон як свавілля, владу як спосіб збагачення і мародерства у свого ж народу, у своїх же ЗСУ,

– озвучив один із мітингувальників.

Інша активістка, яка вийшла сьогодні на Майдан, озвучила, що не прийшла скидати владу і вчиняти революцію. Вона закликає до того, аби боротьба з корупцією в нашій державі була предметною, щоб українці побачили реальні вироки для фігурантів таких справ.

Сьогодні ми тут, аби виявити свою громадянську позицію і сказати, що корупція під час війни взагалі недопустима. Це найстрашніший злочин! Це про людей, які всередині країни крадуть і забирають гроші у ЗСУ, армії, лікарень у той час, коли українці донатять і віддають останнє,

– озвучила Наталя, мітингувальниця.

Були й протилежні погляди. Активіст Володимир, який теж прийшов у центр столиці, виступає напряму проти чинного президента України Володимира Зеленського.

Як пройшла антикорупційна акція в Києві / Фото 24 Каналу

Основне про корупційний скандал в енергосекторі України: