Ведущая 24 Канала Яна Богославская, которая находилась на месте событий, отметила, что операция "Мидас" и пленки Миндича, которые обнародовало НАБУ в рамках расследования о хищении средств в энергосекторе Украины, всколыхнули общество, однако акция на Майдане массовой не была.

Что озвучили участники акции?

Инициатор акции – общественный деятель Мария Барабаш. Она сделала призыв к людям прийти в субботу на Майдан и выступить против коррупции во власти. Следует отметить, что эту идею подхватило много российских пропагандистов, в том числе экс-нардеп Украины и беглец Олег Царев.

Ведущая 24 Канала пообщалась с митингующими. Один из них ранее участвовал в акциях в поддержку НАБУ и САП, а сегодня выступает против коррупции в стране. Люди пришли с украинскими флагами и выкрикивали лозунги.

Народ Украины, пусть пока в количестве 100 человек, но вышел, видя весь этот позор в государственной власти, которая продолжается не то что не один месяц – не один год. Они используют закон как произвол, власть как способ обогащения и мародерства у своего же народа, у своих же ВСУ, – озвучил один из митингующих.

Другая активистка, которая вышла сегодня на Майдан, сказала, что не пришла свергать власть и совершать революцию. Она призывает к тому, чтобы борьба с коррупцией в нашем государстве была предметной, чтобы украинцы увидели реальные приговоры для фигурантов таких дел.

Сегодня мы здесь, чтобы проявить свою гражданскую позицию и сказать, что коррупция во время войны вообще недопустима. Это самое страшное преступление! Это о людях, которые внутри страны воруют и забирают деньги у ВСУ, армии, больниц в то время, когда украинцы донатят и отдают последнее, – озвучила Наталья, митингующая.

Были и другие взгляды. Активист Владимир, который тоже пришел в центр столицы, выступает напрямую против действующего президента Украины Владимира Зеленского.

Как прошла антикоррупционная акция в Киеве / Фото 24 Канала

Основное о коррупционном скандале в энергосекторе Украины: