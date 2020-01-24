Протесты шахтеров на Львовщине: митингующие перекрыли международную трассу

Полсотни работников Червоноградских шахт госпредприятия "Львовуголь" перекрыли трассу международного значения Львов – Рава-Русская. Митингующие требуют решения вопроса выплаты зарплатной задолженности. От октября "Львовуголь" не выплатил шахтерам почти 300 миллионов гривен.

Участники акции протеста перекрывали дорогу частично, чтобы не создавать неудобства людям. Каждые пятнадцать минут шахтеры пропускали спецтранспорт, рейсовые автобусы, транспорт с детьми и стариками.

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Водители по-разному реагировали на такой протест: одни с пониманием отнеслись к перекрытию дороги, по мнению других, шахтеры должны высказывать свои требования и решать этот вопрос под администрацией.



Шахтеры вышли на акцию протеста / Фото из фейсбук-страницы "Шахтеры Червонограда"

В помещении Львовской ОГА уже в течение трех дней голодают четверо руководителей шахтерских профсоюзов: Мирослава Кафтан, Василий Лесняк, Василий Семканич и Валерий Бабий.

По словам главы региональной организации Независимого профсоюза горняков Украины города Червонограда, все отработали в шахте более 15 лет, поэтому имеют определенные легочные недостатки, а также бронхиты.

ГП "Львовуголь" задолжало работникам шести шахт 294 миллиона гривен. Сумма возникла из-за долга предприятий "Центрэнерго", "Держвуглепостач" и "Калушская теплоэлектроцентраль", которые покупают уголь Львовщины. В течение двух дней они уже продолжают выплачивать задержанные средства, однако эти суммы – мизерные.

Мне пришла смска со 145 гривнами. Услуги, дети, питание, жилье, обучение – как вы понимаете, за такие деньги нереально жить,

– прокомментировала сотрудница шахты "Лесная" Мария Мынив.

Погасить этот долг предприятия могут почти за 20 дней. Однако, каждый раз могут возникать все новые задолженности, поэтому в облгосадминистрации рассчитывают на помощь от государства.

По словам первого заместителя главы Львовской ОГА Василия Лозинского, городская власть говорит с Кабинетом Министров и Офисом Президента.

Кроме оплаты от тех трех компаний, которые задолжали, мы также рассчитываем на средства из государственного бюджета на поддержку шахтеров, которые уже заложены по факту, то есть более двух миллиардов гривен,

– пояснил Василий Лозинский.

Кроме зарплат шахтерам, также нужно платить за электроэнергию. "Львовуголь" уже задолжал 57 миллионов гривен. Если не будет проплаты, с 10 февраля шахты обесточат.

Что известно о протестах шахтеров на Львовщине?10 июня 2019 года горняки всех шахт предприятия "Львовуголь" устроили забастовку с требованием вернуть заработанные средства. В результате они перекрыли международную трассу Львов – Рава-Русская. Отмечалось, что работникам предприятия задолжали 280 миллионов гривен.