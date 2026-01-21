Украина будет в ней ведущей: политолог сказал, что самое главное должна изменить Европа

Отношения между США и Европой ухудшаются на фоне заявлений Трампа взять под свой контроль Гренландию. Такое противостояние не придаст никому из них мощи, наоборот несет угрозу взаиморазрушения, если европейцы пойдут на прямой конфликт. Такая возможность у них есть, в частности экономически, ударив по доллару.

Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог Олег Лесной, добавив, что пока европейцы с американцами будут ссориться, от этого будут выигрывать их враги. Например, Канада уже пошла в сторону Китая, ведь США перестали быть надежным партнером.

Европа учится быть решительной

Если Соединенные Штаты в дальнейшем будут сохранять такое вызывающее поведение, то мировой порядок начнет сыпаться. По словам политолога, европейцы это понимают, как и то, что если постоянно гнуться под давлением Трампа и его прихотей, то можно просто сломаться.

Поэтому Европе надо показывать свою стойкость и характер. Именно это сейчас и происходит. Лесной уверен, что бизнес-подходы, которые лидер США применяет к геополитике, в конце могут сыграть с ним плохую шутку.

Хоть и медленно, но Европа учится быть решительной. Как отметил Лесной, когда-то ее учил Путин, это делал и Трамп до сих пор продолжает. В контексте Украины "Коалиция желающих", как отметил политолог, не отличается скоростью принятия решений.

Сейчас мир живет в зоне турбулентности и должен очень быстро реагировать на любые вызовы. Медленная реакция порождает дополнительные проблемы или углубляет ту, которая существует. Все эти коалиции смотрят в будущее, в развитие и защиту Украины после войны, которая вообще-то не закончилась. Очень медленно и немного сделано для того, чтобы достичь основного – остановки войны,

– подчеркнул Лесной.

Политолог отметил, что завершение боевых действий в Украине было бы выгодно Европе, но она не так активно отстаивает именно этот пункт, забегая больше вперед.

Большие альянсы могут заменить микросоюзы

На фоне Гренландского кризиса западные СМИ прогнозируют, что "Коалиция желающих" может образовать новый военный альянс, поскольку США отдаляются от НАТО и своей функции надежного защитника. По мнению политолога Лесного, эти события могут подтолкнуть европейцев к созданию своей армии.

Об этом говорят, но опять же в будущем времени, что европейская армия будет формироваться на основные украинской. Потому что на тот момент она будет самая опытная. Возможно, разрушение таких массивных структур (как НАТО – 24 Канал) может приблизить сейчас к образованию микросоюзов, которые в определенные периоды показывали себя довольно эффективными,

– озвучил Лесной.

Он пояснил, что в микросоюзах меньше участников, поэтому и решения принимаются быстрее. Лесной подытожил, что в короткой или средней перспективах распад крупных военных альянсов не будет добавлять стабильности в мире, а такими сногсшибательными изменениями могут воспользоваться политические режимы России, Китая.

Заметьте! Трамп 18 января написал, что взяв под контроль Гренландию Соединенные Штаты тем самым хотят устранить российскую угрозу там. Он обвинил Данию в том, что она не смогла этого сделать за 20 лет, хотя НАТО уговаривало ее действовать в этом направлении.

Противостояние США и Европы: какие заявления звучат?