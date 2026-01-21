Україна буде в ній провідною: політолог сказав, що найголовніше має змінити Європа

Відносини між США і Європою погіршуються на тлі заяв Трампа взяти під свій контроль Гренландію. Таке протистояння не додасть нікому з них потужності, навпаки несе загрозу взаєморуйнації, якщо європейці підуть на прямий конфлікт. Така можливість у них є, зокрема економічно, вдаривши по долару.

Про це в етері 24 Каналу зазначив політолог Олег Лісний, додавши, що поки європейці з американцями сваритимуться, від цього виграватимуть їх вороги. Наприклад, Канада вже пішла в бік Китаю, адже США перестали бути надійним партнером.

Європа вчиться бути рішучою

Якщо Сполучені Штати надалі зберігатимуть таку зухвалу поведінку, то світовий порядок почне сипатись. Зі слів політолога, європейці це розуміють, як і те, що якщо постійно гнутися під тиском Трампа і його забаганок, то можна просто зламатися.

Тому Європі треба показувати свою стійкість і характер. Саме це зараз і відбувається. Лісний впевнений, що бізнесові підходи, які лідер США застосовує до геополітики, врешті можуть зіграти з ним поганий жарт.

Хоч і повільно, але Європа вчиться бути рішучою. Як зазначив Лісний, колись її вчив Путін, це робив і Трамп й досі продовжує. В контексті України "Коаліція охочих", як наголосив політолог, не вирізняється швидкістю ухвалення рішень.

Зараз світ живе в зоні турбулентності та має дуже швидко реагувати на будь-які виклики. Повільна реакція породжує додаткові проблеми або поглиблює ту, яка існує. Всі ці коаліції дивляться у майбутнє, в розбудову і захист України після війни, яка взагалі-то не закінчилася. Дуже повільно і небагато зроблено для того, щоб досягнути основного – зупинки війни,

– підкреслив Лісний.

Політолог зазначив, що завершення бойових дій в Україні було б вигідне Європі, але вона не так активно відстоює саме цей пункт, забігаючи більше вперед.

Великі альянси можуть замінити мікросоюзи

На тлі Гренландської кризи західні ЗМІ прогнозують, що "Коаліція охочих" може утворити новий військовий альянс, оскільки США віддаляються від НАТО і своєї функції надійного захисника. На думку політолога Лісного, ці події можуть підштовхнути європейців до створення своєї армії.

Про це говорять, але знову ж таки у майбутньому часі, що європейська армія формуватиметься на основні української. Тому що на ту мить вона буде найдосвідченіша. Можливо, руйнація таких масивних структур (як НАТО – 24 Канал) може наблизити зараз до утворення мікросоюзів, які в певні періоди показували себе доволі ефективними,

– озвучив Лісний.

Він пояснив, що в мікросоюзах менше учасників, тому і рішення ухвалюються швидше. Лісний підсумував, що в короткій чи середній перспективах розпад великих військових альянсів не додаватиме стабільності у світі, а такими карколомними змінами можуть скористатися політичні режими Росії, Китаю.

Зауважте! Трамп 18 січня написав, що взявши під контроль Гренландію Сполучені Штати тим самим хочуть усунути російську загрозу там. Він звинуватив Данію в тому, що вона не спромоглась цього зробити за 20 років, хоча НАТО вмовляло її діяти в цьому напрямку.

Протистояння США і Європи: які заяви лунають?